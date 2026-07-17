Ο Παναθηναϊκός παραμένει «ισχυρός» εφόσον προκριθεί - Οι πιθανοί αντίπαλοι

Ο Παναθηναϊκός ξεκινάει τη σεζόν 2026/27 με τα παιχνίδια του β' προκριματικού γύρου του Conference League απέναντι στην ουγγρική Πάκσι.

Στο πράσινο στρατόπεδο άπαντες έχουν εστιάσει στα συγκεκριμένα παιχνίδια, μιας και ο στόχος της ομάδας είναι να καταφέρει να συμμετάσχει στην League Phase της διοργάνωσης. Σε περίπτωση που η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ καταφέρει να προσπεράσει το πρώτο εμπόδιο, θα έχει ακόμα δύο προκριματικούς γύρους μπροστά της, ενώ ήδη γνωρίζει τους πιθανούς αντιπάλους που μπορεί να βρει στο δρόμο της.

Πιθανοί αντίπαλοι

Συγκεκριμένα, η κλήρωση για τον επόμενο γύρο θα γίνει την Δευτέρα 20 Ιουλίου και ο Παναθηναϊκός θα μπει ως ζευγάρι με την Πάκσι στους ισχυρούς της κλήρωσης. Οι πιθανοί αντίπαλοι του «τριφυλλιού»:

Χάιντουκ Σπλιτ

Γιάμπλονετς

Αούστρια Βιέννης

Κατόβιτσε

Τρόμσο

Τομπόλ

Νόρτζελαντ

Απόλλων Λεμεσού

Βαντούζ

Λεβάντια Ταλίν

Χιμπέρνιαν

Σεντ Γκάλεν

Σιόν

Σέλμπουρν

Χάμαρμπι

Νέφτσι Μπακού

Τι γίνεται αν φτάσει στα Play Offs

Αν ο Παναθηναϊκός προσπεράσει και τα δύο πρώτα εμπόδια που θα βρεθούν στο δρόμο του, τότε θα αγωνιστεί στα Play Offs του Conference League. Το «τριφύλλι» γνωρίζει ήδη μερικούς από τους πιθανούς αντιπάλους του και για τον συγκεκριμένο γύρο.

Αυτοί είναι οι Παρτιζάν, Λουγκάνο, ΑΕΚ Λάρνακας, Σέριφ Τίρασπολ, Μπασακσεχίρ, Χετάφε, Ριέκα, Μπεσίκτας, Κλουζ, Τβέντε, Αστάνα, Μπραν, Χαρτς, Ζαλγκίρις, Ρίγα, Ελσίνκι και Σκεντίγια.