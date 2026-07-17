Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η ευρωπαϊκή του λίστα για τα παιχνίδια με την Πάκσι

Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει την Πάκσι για τον 2ο προκτιματικό γύρο του UEFA Conference League και το «τριφύλλι» ανακοίνωσε επίσημα τις επιλογές του Δανού προπονητή, από τις οποίες μπορεί να αλλάξει μέχρι δύο πρόσωπα έως και τη παραμονή του αγώνα.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις αναμετρήσεις με την Πάκσι για τον 2ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League δήλωσε στην UEFA ο Παναθηναϊκός.



Η Λίστα Α του Τριφυλλιού αποτελείται από τους:



Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, Κάτρη, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρη, Τσάπρα, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπη, Πελίστρι, Κυριόπουλο, Κρίστιανσεν, Ραστόντερ και Κυριακόπουλο.



Η Λίστα Β των Πράσινων αποτελείται από τους:



Βύντρα, Μπινιάρη, Λάβδα και Γείτονα.

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη αναμέτρηση με τους Ούγγρους θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 23 Ιουλίου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη στις 30 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ.

