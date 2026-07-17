H Μοντερέι δίνει 8.000.000 ευρώ και παίρνει τον Πινέδα από την ΑΕΚ

Ο Ορμπελίν Πινέδα βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στην Μοντερέι, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα του Αργεντινού δημοσιογράφου Σέζαρ Λουίς Μέρλο, η ομάδα από το Μεξικό έχει έρθει σε προφορική συμφωνία τόσο με την ΑΕΚ όσο και με τον παίκτη για την απόκτησή του,

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα είναι διατεθειμένοι να πληρώσEI τη ρήτρα αποδέσμευσης του 30χρονου διεθνούς μέσου, η οποία ανέρχεται σε 8.000.000 ευρώ. Παράλληλα, ο Πινέδα έχει ήδη δώσει τα χέρια για συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών.

Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι, εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή, ο Μεξικανός χαφ θα συναντήσει ξανά τον πρώην προπονητή της «Ένωσης», με τον οποίο έχει συνεργαστεί και στην Τσίβας. Οι δυο τους πανηγύρισαν μαζί τρόπαια, όπως το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Μεξικού, το Concacaf Champions League, το Super Cup, αλλά και το πρωτάθλημα Ελλάδας με την Ένωση.