Football Meets Data: Πόσες πιθανότητες δίνει στις 5 ελληνικές να προκριθούν σε League Phase

Η Ελλάδα μπήκε με το «δεξί» στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός απέδρασαν με νίκες από Πολωνία και Ουγγαρία αντίστοιχα δίνοντας σημαντικούς βαθμούς στην Ελλάδα, που θα την βοηθήσει να αναρριχηθεί στον πίνακα των Ranking της UEFA.

Το Football Meets Data, το οποίο εξειδικεύεται στις αναλύσεις στατιστικών στοιχείων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων και υπολογίζει βάση μαθηματικών, την κατάταξη των χωρών στον σχετικό πίνακα των Ranking και αναφέρει το σχετικό προβάδισμα που έχει η χώρα μας, έναντι της Τσεχίας και της Πολωνίας.

Πιο συγκεκριμένα το προβάδισμα που έχει η Ελλάδα, είναι αυτό της εξασφάλισης συμμετοχής τριών από τις πέντε ομάδες που «παλεύουν» στην Ευρώπη, σε League Phase διοργάνωσης. Αυτές οι ομάδες είναι η ΑΕΚ, Ολυμπιακός και ΟΦΗ, όπου σε περίπτωση αποκλεισμού από τους προκριματικούς γύρους, θα βρίσκονται ούτως η άλλως σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Εκτός λοιπόν από αυτές τις ομάδες ο υπερυπολογιστής δίνει αρκετές πιθανότητες σε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό να προκριθούν σε οποιαδήποτε League Phase. Αυτό εκτός από έσοδα, σημαίνει πως θα φέρει και βαθμούς στην Ελλάδα, παίρνοντας προβάδισμα από τους διώκτες της.

Αναλυτικά οι πιθανότητες του Football Meets Data

Τουλάχιστον 3 σύλλογοι σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις:

Τσεχία (100%)

Ελλάδα (100%)

Πολωνία (68%).

Τουλάχιστον 4 σύλλογοι σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις:

Ελλάδα (91%)

Τσεχία (50%)

Πολωνία (21%)

Όλοι οι 5 σύλλογοι σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις:

Ελλάδα (38%)

Τσεχία (5%)

Πολωνία (2%)

Ουσιαστικά δίνει ελάχιστες πιθανότητες σε Τσεχία και Πολωνία να έχουν και τις πέντε ομάδες τους σε τελική φάση ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ενώ οι Ελλάδα συγκεντρώνει πολύ υψηλές στο να έχει τουλάχιστον 4 ομάδες σε οποιαδήποτε League Phase. Άρα το μόνο που απομένει είναι να δούμε αν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ συμπληρώσουν τους υπόλοιπους ελληνικούς συλλόγους. Οι θεσσαλονικείς σύμφωνα με το FMD συγκεντρώνουν γύρω στις 83% ενώ οι «πράσινοι» έχουν 46.5% των πιθανοτήτων για να βρίσκονται σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης.