ΟΦΗ: Αυτοί είναι οι πιθανοί αντίπαλοι στα playoffs του Europa League

Ο ΟΦΗ στρέφει πλέον την προσοχή του στην κλήρωση των playoffs του Europa League, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (3/8, 14:00) στα γραφεία της UEFA στη Νιόν.

Οι Κρητικοί θα συμμετάσχουν στην κλήρωση από το γκρουπ των ανίσχυρων και θα μάθουν το τελευταίο εμπόδιο που θα πρέπει να ξεπεράσουν για να εξασφαλίσουν την παρουσία τους στη League Phase της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τα υπογκρούπ που ανακοίνωσε η UEFA, οι πιθανοί αντίπαλοι του ΟΦΗ είναι

Νικητής του ζευγαριού Μπενφίκα – Χαρτς

Νικητής του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ – ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Νικητής του ζευγαριού Λεχ Πόζναν – Κλάκσβικ



Νικητής του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε – Μπεσίκτας

Υπενθυμίζεται ότι οι αγώνες των playoffs του Champions League θα διεξαχθούν στις 18/19 και 25/26 Αυγούστου, ενώ εκείνοι του Europa League και του Conference League είναι προγραμματισμένοι για τις 20 και 27 Αυγούστου.