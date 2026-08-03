ΟΦΗ: Κόντρα σε Μακάμπι Τελ Αβίβ ή ΤΣΣΚΑ Σόφιας για την υπέρβαση και την είσοδο στο Europa League

Ο ΟΦΗ γνωρίζει πλέον το εμπόδιο που θα κληθεί να ξεπεράσει για να βρεθεί στη League Phase του Europa League, μετά την ολοκλήρωση της κλήρωσης των playoffs στα γραφεία της UEFA στη Νιόν.

Οι Κυπελλούχοι Ελλάδας, που συμμετείχαν στην κλήρωση από το γκρουπ των ανίσχυρων, θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ - ΤΣΣΚΑ Σόφιας, διεκδικώντας μία ιστορική πρόκριση στην κύρια φάση της διοργάνωσης.

Η πρώτη αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 20 Αυγούστου στο Ηράκλειο, όπου ο ΟΦΗ θα επιδιώξει να αποκτήσει προβάδισμα, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 27 Αυγούστου στην έδρα του αντιπάλου.

Η ομάδα της Κρήτης θα έχει μπροστά της μία απαιτητική αποστολή, ανεξάρτητα από το ποια ομάδα θα προκριθεί από το ζευγάρι, με στόχο να ολοκληρώσει μία μεγάλη ευρωπαϊκή υπέρβαση και να εξασφαλίσει την παρουσία της στη League Phase του Europa League.

Ακόμα και σε ενδεχόμενο αποκλεισμό πάντως, ο ΟΦΗ έχει εξασφαλίσει την παρουσία του στο Conference League, διεκδικώντας την υπέρβαση και την πρόκριση στην δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.