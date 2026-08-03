Ώρα... Ευρώπης: Πού θα δείτε τις κληρώσεις Ολυμπιακού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, ΟΦΗ και Παναθηναϊκού

Οι ελληνικές ομάδες φοράνε τα... καλά τους, αφού μαθαίνουν στις σημερινές κληρώσεις τους αντιπάλους τους στα playoffs των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων της UEFA.

Η αρχή γίνεται στο Champions League, εκεί όπου ΑΕΚ και Ολυμπιακός μπαίνουν στην κλήρωση για να μάθουν τους αντιπάλους τους. Η Ένωση ξεκινάει ως ισχυρή στην κλήρωση, στο μονοπάτι των πρωταθλητών, ενώ οι Πειραιώτες θα συμμετάσχουν στην κλήρωση ως ζευγάρι με την Ναϊμέγκεν, αντίπαλο τους στον 3ο προκριματικό. Η κλήρωση αρχίζει στις 13:00 και θα μεταδοθεί στη Cosmote TV.

Την σκυτάλη παίρνουν ΠΑΟΚ και ΟΦΗ, οι οποίοι μια ώρα αργότερα μαθαίνουν με την σειρά τους τους αντιπάλους τους στα playoffs του Europa League. Η δική τους κλήρωση αρχίζει στις 14:00, με τον Δικέφαλο να συμμετέχει και στην κλήρωση του Conference League παρέα με τον Παναθηναϊκό.

Οι ασπρόμαυροι, ανάλογα με το αν θα προχωρήσουν ή όχι από την Άντερλεχτ, θα αγωνιστούν στα playoffs είτε του Europa είτε του Confernece, ενώ το «τριφύλλι» θα συμμετάσχει στην κλήρωση ως ζευγάρι με την ΤΣΣΚΑ 1948, δίχως περιθώριο λάθους ή αποκλεισμού. Η κλήρωση αυτή αρχίζει στις 15:00, με μετάδοση ξανά από Cosmote καθώς και από το επίσημο κανάλι της UEFA.