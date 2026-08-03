Champions League: Οι πιθανοί αντίπαλοι ΑΕΚ και Ολυμπιακού στα playoffs

Η ώρα της κλήρωσης για τα playoffs του Champions League έφτασε, εκεί όπου ΑΕΚ και Ολυμπιακός περιμένουν να μάθουν τον τελευταίο αντίπαλο που θα τους χωρίζει από τη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (3/8, 13:00) στα γραφεία της UEFA στη Νιόν. Σε αντίθεση με τις κληρώσεις του Europa League και του Conference League, στη συγκεκριμένη φάση δεν υπάρχουν υπογκρούπ, κάτι που σημαίνει ότι το σύνολο των πιθανών αντιπάλων είναι ήδη γνωστό.

Η ΑΕΚ έχει εξασφαλίσει την παρουσία της στην κλήρωση, ενώ ο Ολυμπιακός θα πρέπει πρώτα να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ναϊμέχεν για να διεκδικήσει την πρόκριση στη League Phase μέσω των playoffs.

Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ

Νικητής του ζευγαριού Τσέλιε - Αραράτ

Νικητής του ζευγαριού Καϊράτ - Λέφσκι Σόφιας

Νικητής του ζευγαριού Άαρχους - Σαμπάχ

Βίκινγκ

ΛΑΣΚ

Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού:

Νικητής του ζευγαριού Λιόν - Σπάρτα Πράγας

Νικητής του ζευγαριού Μπόντο Γκλιμτ - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Η κλήρωση θα καθορίσει τα ζευγάρια της τελευταίας προκριματικής φάσης, με φόντο τα εισιτήρια για τη League Phase του Champions League.