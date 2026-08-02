Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού ο Βινίσους Σόουζα - Τι υποστηρίζουν στη Γερμανία

Νέο όνομα προστέθηκε στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, καθώς γερμανικά δημοσιεύματα συνδέουν τους «ερυθρόλευκους» με τον Βινίσιους Σόουζα της Βόλφσμπουργκ.

Οι Πειραιώτες συνεχίζουν την αναζήτηση ενός χαφ που θα μπορεί να αγωνιστεί κυρίως ως «8άρι», προσφέροντας ένταση, μεταφορά της μπάλας και δημιουργία από τον άξονα. Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, ανάμεσα στις περιπτώσεις που εξετάζονται βρίσκεται και ο 27χρονος Βραζιλιάνος, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αγωνιστεί και ως αμυντικός μέσος.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προταθεί στον Ολυμπιακό εδώ και αρκετό διάστημα, με τους ανθρώπους της ομάδας να διατηρούν ανοιχτό τον φάκελό του και να αξιολογούν την περίπτωσή του.

Η Βόλφσμπουργκ απέκτησε τον Σόουζα το περασμένο καλοκαίρι από τη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, καταβάλλοντας περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ. Ο Βραζιλιάνος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται στα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Την περσινή σεζόν ο ύψους 1,87 μ. μέσος κατέγραψε 27 συμμετοχές σε Bundesliga και Κύπελλο, αγωνιζόμενος συνολικά για 2.050 λεπτά. Πριν μετακομίσει στη Γερμανία, φόρεσε τη φανέλα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, με την οποία μέτρησε 76 εμφανίσεις, ένα γκολ και δύο ασίστ.