Ολυμπιακός: Υπογράφει στην Παλέρμο ο Στρεφέτσα - Οι λεπτομέρειες του deal

Οι μεταγραφικές εξελίξεις στις τάξεις του Ολυμπιακού συνεχίζονται, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα, θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Παλέρμο.

Όπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος, Νικολό Σκίρα, ο Στρεφέτσα συμφώνησε για την μετακίνηση του στον ιταλικό σύλλογο, με προπονητή τον Πίπο Ιντζάκι και θα υπογράψει συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, με τις ετήσιες απολαβές του να φτάνουν τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 29χρονος Βραζιλιάνος, με ιταλικό διαβατήριο, αποχώρησε από την ομάδα της Κόμο το 2025 και ήρθε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, καθώς οι δύο ομάδες συμφώνησαν στα 8 εκατομμύρια ευρώ για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ.

Ωστόσο 6 μήνες αργότερα παραχωρήθηκε δανεικός στην ομάδα της Πάρμα μέχρι το τέλος της σεζόν. Έτσι όπως αναφέρουν στην γειτονική χώρα, η Παλέρμο συμφώνησε με την πειραϊκή ομάδα στα 7 εκατομμύρια ευρώ για την μεταγραφή του Γάμπριελ Στρεφέτσα.

Με τον Ολυμπιακό, ο Στρεφέτσα σε 21 παιχνίδια σκόραρε 1 γκολ και μοίρασε 5 ασίστ, ενώ στο πρωτάθλημα της Serie A, σε 137 αναμετρήσεις σκόραρε συνολικά 18 τέρματα καταγράφοντας και 12 ασίστ, έχωντας φορέσει την φανέλα των Λέτσε, Σπαλ, Κόμο, Γιούβε Στάμπια, Κρεμονέζε και Πάρμα