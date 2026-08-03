Ο Γιώργος Μαούρας επιστρέφει στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της ΝΕΟΜ

Ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με τη Neom FC για τον Γιώργο Μασούρα, σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέτι.

Ο Μασούρας θα επιστρέψει στη Saudi Pro League, σε ένα πρωτάθλημα όπου με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ κατέγραψε 34 συμμετοχές με 14 γκολ και 3 ασίστ

Ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει στην πώληση του Έλληνα διεθνή και όχι σε έναν ακόμη δανεισμό. Η συμφωνία των δύο πλευρών απομένει να γίνει επίσημη με τις υπογραφές.

🚨🔥 EXCL | Georgios Masouras is set to join NEOM SC from Olympiacos.



The Greece int'l, who recorded 14 goals and 3 assists in 34 Saudi Pro League matches with Al-Khaleej last season, is ready to return to the SPL and add proven quality, experience and attacking threat to NEOM. pic.twitter.com/Vt9FgS0UFY — Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 3, 2026

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι αναφέρει σε ανάρτησή του ότι ο εκ των αρχηγών της Εθνικής αναμένεται να επιστρέψει στον αραβικό κόλπο για λογαριασμό της ΝΕΟΜ, στην οποία είναι ο Κούλης Δουρέκας ως διευθυντής ποδοσφαίρου.

Ο Γκαλέτι δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη συμφωνία αυτή. Υπενθυμίζεται ότι ο 32 χρονος συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία των ερυθρολεύκων ενώ συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τα ματς με τη Ναϊμέγκεν.