Σπορ Ολυμπιακός Ποδόσφαιρο

Ο Γιώργος Μαούρας επιστρέφει στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της ΝΕΟΜ

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Ρούντι Γκαλέτι ο Ολυμπιακός τα έχει βρει με την ΝΕΟΜ για την απόκτηση του Γιώργου Μασούρα.

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Ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε συμφωνία με τη Neom FC για τον Γιώργο Μασούρα, σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέτι.

Ο Μασούρας θα επιστρέψει στη Saudi Pro League, σε ένα πρωτάθλημα όπου με τη φανέλα της Αλ Καλίτζ κατέγραψε 34 συμμετοχές με 14 γκολ και 3 ασίστ

Ο Ολυμπιακός θα προχωρήσει στην πώληση του Έλληνα διεθνή και όχι σε έναν ακόμη δανεισμό. Η συμφωνία των δύο πλευρών απομένει να γίνει επίσημη με τις υπογραφές.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτι αναφέρει σε ανάρτησή του ότι ο εκ των αρχηγών της Εθνικής αναμένεται να επιστρέψει στον αραβικό κόλπο για λογαριασμό της ΝΕΟΜ, στην οποία είναι ο Κούλης Δουρέκας ως διευθυντής ποδοσφαίρου.

Ο Γκαλέτι δεν δίνει περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τη συμφωνία αυτή. Υπενθυμίζεται ότι ο 32 χρονος συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία των ερυθρολεύκων ενώ συμπεριλήφθηκε στη λίστα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τα ματς με τη Ναϊμέγκεν.

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Σπορ Ολυμπιακός Ποδόσφαιρο

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