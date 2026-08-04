Σπορ Ολυμπιακός Μεταγραφές Ποδόσφαιρο

Έκλεισε στη Ρίβερ Πλέιτ ο Ορτέγκα - Ποιο είναι το ποσό του deal

Σύμφωνα με ανάρτηση του Λουίς Μέρλο, ο Ορτέγκα είναι ένα βήμα πριν την ομάδα της Αργεντινής. Αυτό είναι το ποσό που θα πάρει ο Ολυμπιακός

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Στη τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Φρανσίσκο Ορτέγκα στη Ρίβερ Πλέιτ, με τον Αργεντινό αριστερό μπακ να ετοιμάζεται να επιστρέψει στη πατρίδα του.

«Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα είναι η νέα μεταγραφή της Ρίβερ», έγραψε στο «Χ» ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο και ενημέρωσε: «Υπάρχει ήδη συμφωνία με τον Ολυμπιακό έναντι 5 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν συμφωνηθεί και οι όροι στο συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Ορτέγκα».

Μάλιστα να σημειωθεί ότι τελευταία στιγμή, ο αριστερός οπισθοφύλακας έμεινε εκτός αποστολής για το παιχνίδι με τη Ναϊμέγκεν και πήρε τη θέση του η νέα μεταγραφή των Πειραιωτών, Στέφαν Ορτέγκα.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ολυμπιακός Μεταγραφές Ποδόσφαιρο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader