Έκλεισε στη Ρίβερ Πλέιτ ο Ορτέγκα - Ποιο είναι το ποσό του deal
Σύμφωνα με ανάρτηση του Λουίς Μέρλο, ο Ορτέγκα είναι ένα βήμα πριν την ομάδα της Αργεντινής. Αυτό είναι το ποσό που θα πάρει ο Ολυμπιακός
Στη τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Φρανσίσκο Ορτέγκα στη Ρίβερ Πλέιτ, με τον Αργεντινό αριστερό μπακ να ετοιμάζεται να επιστρέψει στη πατρίδα του.
«Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα είναι η νέα μεταγραφή της Ρίβερ», έγραψε στο «Χ» ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο και ενημέρωσε: «Υπάρχει ήδη συμφωνία με τον Ολυμπιακό έναντι 5 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν συμφωνηθεί και οι όροι στο συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Ορτέγκα».
Μάλιστα να σημειωθεί ότι τελευταία στιγμή, ο αριστερός οπισθοφύλακας έμεινε εκτός αποστολής για το παιχνίδι με τη Ναϊμέγκεν και πήρε τη θέση του η νέα μεταγραφή των Πειραιωτών, Στέφαν Ορτέγκα.