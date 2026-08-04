Έκλεισε στη Ρίβερ Πλέιτ ο Ορτέγκα - Ποιο είναι το ποσό του deal

Στη τελική ευθεία έχει μπει η μεταγραφή του Φρανσίσκο Ορτέγκα στη Ρίβερ Πλέιτ, με τον Αργεντινό αριστερό μπακ να ετοιμάζεται να επιστρέψει στη πατρίδα του.

«Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα είναι η νέα μεταγραφή της Ρίβερ», έγραψε στο «Χ» ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο και ενημέρωσε: «Υπάρχει ήδη συμφωνία με τον Ολυμπιακό έναντι 5 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν συμφωνηθεί και οι όροι στο συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Ορτέγκα».

🚨Francisco Ortega es nuevo refuerzo de River.

*️⃣Ya hay acuerdo de palabra con Olympiacos para adquirir su pase en €5M y un contrato a largo plazo para el lateral izquierdo. Además, el club sigue avanzando en el fichaje de Almada. pic.twitter.com/c7YtKJVvwc — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 4, 2026

Μάλιστα να σημειωθεί ότι τελευταία στιγμή, ο αριστερός οπισθοφύλακας έμεινε εκτός αποστολής για το παιχνίδι με τη Ναϊμέγκεν και πήρε τη θέση του η νέα μεταγραφή των Πειραιωτών, Στέφαν Ορτέγκα.