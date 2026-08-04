Champions League: Η ώρα και το κανάλι του Ολυμπιακός - Ναϊμέγκεν

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει το βράδυ της Τρίτης (4/8) το ευρωπαϊκό του ταξίδι, δίνοντας την πρώτη επίσημη του αναμέτρηση.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα υποδεχθούν την Ναϊμέγκεν στο «Γ. Καραϊσκάκης», για το πρώτο παιχνίδι του 3ου προκριματικού γύρου του Champions League. Ως εκ τούτου οι Πειραιώτες θέλουν να θέσουν βάσεις πρόκρισης από το πρώτο παιχνίδι και να κάνει το πρώτο βήμα προς τα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η αναμέτρηση με την ολλανδική ομάδα είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 21:00, ενώ θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1HD.