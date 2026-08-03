Η αποστολή της Ναϊμέγκεν για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

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Ο Ολυμπιακός ξεκινάει τις επίσημες υποχρεώσεις του για τη σεζόν 2026/27 από το παιχνίδι κόντρα στην Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League (4/8 21:00).

Η ολλανδική ομάδα ταξίδεψε για την Αθήνα το μεσημέρι της Δευτέρας (3/8) με τον προπονητή, Ντικ Σρούντερ, να παίρνει μαζί του 22 ποδοσφαιριστές.

Κανονικά το «παρών» θα δώσει ο Εμρέ Μορ, ο οποίος τη σεζόν 2019-20 μέτρησε δύο συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού, ενώ η Ναϊμέγκεν θα έχει στην Ελλάδα και τις υπόλοιπες μεταγραφές της, τους Στορμ, Σιρχάους, Μοντέιρο, Μπίσχοφ. Στην αποστολή βρίσκεται και ο διεθνής Σέρβος μεσοεπιθετικός Ντούσαν Τάντιτς.

Εκτός αποστολής έμεινε μόνο ο νεαρός στόπερ, Γιασίν Μόσλιχ. Αντιθέτως, κανονικά ταξίδεψαν οι Φίλιπ Σάντλερ και Τόμας Ουβεγιάν που είχαν κάποια μικροπροβλήματα στο πρόσφατο φιλικό με τη Σεβίλλη.

Ο τεχνικός Ντικ Σρόιντερ δεν υπολογίζει, παράλληλα, τους τραυματίες Νούιτινκ και Σουρς.

Αναλυτικά η αποστολή: Γκονζάλο, Έντιους, Γκενέστε, Περέιρα, Σάντλερ, Ουβετζάν, Στορμ, Φονβάιλ, Νέγιασμιτς, Χάνσεν Τσέρι, Γουίλουμσον, Λέμπρετον, Σανό, Μοντέιρο, Εμρέ Μορ, Τάντιτς,Σιρχάους, Κουαϊσά, Λίνσεν, Κερς, Μπίσχοφ.