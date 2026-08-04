Ολυμπιακός: Αλλαγή στη λίστα για τη Ναϊμέγκεν με τον Στέφαν Ορτέγκα - Ποιος μένει εκτός

Η UEFA είχε ανακοινώσει στις 31 Ιουλίου τη λίστα του Ολυμπιακού για τις δύο αναμετρήσεις απέναντι στη Ναϊμέγκεν, στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν δηλώσει 25 ποδοσφαιριστές, διατηρώντας παράλληλα το δικαίωμα να προχωρήσουν σε έως δύο αλλαγές μέχρι την παραμονή της πρώτης αναμέτρησης στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Τελικά, ο Ολυμπιακός έκανε χρήση αυτού του δικαιώματος, εντάσσοντας στη λίστα τον νεοαποκτηθέντα τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, ο οποίος αντικατέστησε τον Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με την επικείμενη μεταγραφή του Αργεντινού αριστερού μπακ στη Ρίβερ Πλέιτ. Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα αναμένεται να επιστρέψει στην Αργεντινή, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας 3,5 ετών, με τον Ολυμπιακό να εισπράττει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ από την παραχώρησή του.