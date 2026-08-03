Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την αποστολή του για το παιχνίδι με την Ναϊμένγκεν

Έφτασε η ώρα για το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Ολυμπιακού, που θα υποδεχτεί την ολλανδική Ναϊμένγκεν στις (9/3) στο «κάστρο» του.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε τους παίκτες που θα κάνουν το πρώτο βήμα για να βρεθούν οι «ερυθρόλευκοι» στην επόμενη φάση.

Πέρα από το γνωστό δίδυμο Ταρέμι-Γιάρεμτσουκ, θα απουσιάσει και ο Σαντιάγκο Έσε, καθώς δεν πρόλαβε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του.

Αναλυτικά η αποστολή

Πόποβιτς, Τσομπανίδης, Στουρνάρας, Σάλιακας, Ορτέγκα, Σμάιλοβιτς, Πιρόλα, Ροντινέι, Κάρμο, Μαφέο, Ρέτσος, Μπρούνο, Φορτούνης, Σα, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ζότα, Τσικίνιο, Ρόκα, Φίλης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί.