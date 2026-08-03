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Ολυμπιακός: Με το ζευγάρι Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο αν αποκλείσει την Ναϊμέγκεν

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο στα playoffs του Champions League αν περάσει το εμπόδιο της Ναϊμέγκεν.

Eurokinissi
Eurokinissi
Δημήτρης Καλεμάι

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Ο Ολυμπιακός θέλει να βρεθεί στα «αστέρια» για δεύτερη διαδοχική σεζόν και για να το πετύχει αυτό, θα αντιμετωπίσει -μετά την Ναϊμέγκεν στον 3ο προκριματικό- τον νικητή του ζευγαριού Σεν Ζιλουάζ - Μπόντο Γκλιμτ.

Η πρώτη αναμέτρηση για τα playoffs του Champions League θα γίνει στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 18 ή 19 του Αυγούστου, με την ρεβάνς σε Βέλγιο ή Νορβηγία στις 28 ή 29 του ίδιου μήνα. Ακόμα και σε ενδεχόμενο αποκλεισμού από την Ναϊμέγκεν, οι Πειραιώτες έχουν εξασφαλισμένη θέση στη League Phase του Europa League.

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