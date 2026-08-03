«Ο Ολυμπιακός προσφέρει 10 εκατομμύρια στην Σπόρτινγκ για τον Μπραγκάνσα»

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τον μεταγραφικό του σχεδιασμό ενόψει της νέας σεζόν, με σκοπό την πλήρη στελέχωση του ρόστερ για μια ακόμη απαιτητική χρονιά σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Προτεραιότητα την δεδομένη στιγμή αποτελεί η ενίσχυση στην μεσαία γραμμή, με ένα από τα ονόματα που απασχολούν ιδιαίτερα την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να είναι αυτό του Ντάνιελ Μπραγκάνσα. Η Record προσθέτει στο «τραπέζι» νέα δεδομένα, υποστηρίζοντας σε νέο δημοσίευμα της πως ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να καταθέσει πρόταση που αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ στη Σπόρτινγκ, προκειμένου να κάνει δικό του τον 27χρονο χαφ.

Το ίδιο δημοσίευμα τονίζει πως τα «Λιοντάρια» θα συμφωνούσαν με πρόταση τέτοιων κυβικών, με τον Μπραγκάνσα μάλιστα να είναι εκτός πλάνων του Ρουί Μπόρτζες ενόψει της νέας σεζόν. Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τον παίκτη να μην έχει δώσει ακόμα απάντηση στον Ολυμπιακό για το αν θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Ελλάδα.

Την περασμένη σεζόν, ο Μπραγκάνσα αγωνίστηκε σε 25 αγώνες, μετρώντας 6 γκολ και 1 ασίστ, έχοντας απουσιάσει στο πρώτο διάστημα της σεζόν προερχόμενος από σοβαρό τραυματισμό.