Τι «φρενάρει» την ανακοίνωση του Τζολάκη από τη Χαλ

Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει γνωστή η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Τζολάκη από τον Ολυμπιακό, στην νεοφώτιστη της Πρέμιερ Λιγκ, την Χαλ.

Ο αγγλικός σύλλογος, έβγαλε από τα ταμεία της το ποσό των 15 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στην συμφωνία περιλαμβάνονται μπόνους επίτευξης στόχων, αλλά και ποσοστό μεταπώλησης για τους Πειραιώτες. Μάλιστα ο Τζολάκης έχει περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και είναι έτοιμος να ζήσει το όνειρο του αγγλικού πρωταθλήματος.

Ωστόσο η μεταγραφή του 23χρονου , δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από την αγγλική ομάδα. Ο λόγος καθυστέρησης, αφορά την έκδοση της βίζας του Έλληνα τερματοφύλακα.

Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, με αποτέλεσμα η Χαλ να μην μπορεί προς το παρόν να οριστικοποιήσει τη συμφωνία με τον διεθνή τερματοφύλακα.

Παρόλα αυτά, στις τάξεις του αγγλικού συλλόγου δεν υπάρχει ανησυχία, καθώς πρόκειται για μια κατάσταση που συναντάται αρκετά συχνά. Αντίστοιχη περίπτωση είχε παρουσιαστεί και με τον Νοέλ Μεντί, με τη Χαλ να περιμένει μέχρι να διευθετηθούν οι απαραίτητες εκκρεμότητες.