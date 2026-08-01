Όταν ο Ντιομαντέ των 100 εκατομμυρίων ευρώ έκανε δοκιμαστικό στον Ολυμπιακό

Η εντυπωσιακή περσινή παρουσία του στη Λειψία, σε συνδυασμό με τις εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού, έβαλαν τον Γιαν Ντιομαντέ στο στόχαστρο κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων.

Ο 19χρονος εξτρέμ βρέθηκε στο επίκεντρο των αγγλικών δημοσιευμάτων, τα οποία τον παρουσίαζαν ως έναν από τους βασικούς υποψήφιους για να διαδεχθεί τον Μοχάμεντ Σαλάχ στη Λίβερπουλ. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες πληθαίνουν οι αναφορές που θέλουν τη Ρεάλ Μαδρίτης να κινείται δυναμικά για την απόκτησή του, προσφέροντάς του ένα ιδιαίτερα υψηλό συμβόλαιο.

Πριν από τη μεγάλη εκτόξευση της καριέρας του, όμως, ο Ντιομαντέ είχε περάσει από αρκετές δοκιμές σε ευρωπαϊκές ομάδες, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός.

Ο γνωστός δημοσιογράφος Ρομέν Μολινά έφερε στο φως μια φωτογραφία από την περίοδο που ο νεαρός ποδοσφαιριστής είχε βρεθεί στις εγκαταστάσεις των «ερυθρόλευκων» για να αξιολογηθεί, με το σήμα του Ολυμπιακού να διακρίνεται στο φόντο.

Ο ίδιος ο Ντιομαντέ είχε αναφερθεί σε εκείνη τη φάση της ζωής του μέσα από ένα εκτενές γράμμα που δημοσίευσε στο «The Players’ Tribune», όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για την αδικοχαμένη αδερφή του, Ρόξαν, και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να φτάσει στο κορυφαίο επίπεδο.

Μάλιστα στο συγκεκριμένο γράμμα ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θυμάσαι όταν με πήραν για δοκιμή στην Μπόρνμουθ; Στην Τσέλσι, στη Ρέιντζερς, στον Ολυμπιακό, στην Κρίσταλ Πάλας; Ο Έζε και ο Ολίσε ήρθαν μάλιστα προς το μέρος μου μετά από μία προπόνηση και μου είπαν: "Φίλε μικρέ, είσαι πολύ καλός". Αλλά και πάλι δεν με υπέγραψαν»