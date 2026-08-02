Ο Κουλιεράκης είναι και επίσημα παίκτης της Ρόμα

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Η Ρόμα ανακοίνωσε την απόκτησή του Κωνσταντίνου Κουλιεράκη, τον 10ο Έλληνα που φοράει τη φανέλα των “τζαλορόσι”.

Ο 22χρονος το μεσημέρι του Σαββάτου (01/08) πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις στη Ρώμη και στη συνέχεια ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του από την Βόλφσμπουργκ. Η ιταλική ομάδα έβγαλε από τα ταμεία της περίπου 18.000.000 ευρώ για να κάνει δικό της τον διεθνή αμυντικό.

Ο Κουλιεράκης άφησε το 4 που είχε στον ΠΑΟΚ και τη Βόλφσμπουργκ και στη Ρόμα θα φοράει στην πλάτη το νούμερο 33.

Ο πρώην κεντρικός αμυντικός της Βόλφσμπουργκ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2031, το οποίο θα του αποφέρει κοντά στα 2.000.000 ευρώ ετησίως.

Πέρυσι με τη φανέλα των “λύκων” σημείωσε 4 γκολ και έδωσε μία ασίστ σε 33 συμμετοχές.

Ο Κουλιεράκης άφησε το 4 που είχε στον ΠΑΟΚ και τη Βόλφσμπουργκ και στη Ρόμα θα φοράει στην πλάτη το νούμερο 33.

Το «αντίο» της Βόλφσμπουργκ στα ελληνικά

Η Βόλφσμπουργκ αποχαιρέτησε τον Κουλιεράκη στα ελληνικά.

Alles Gute für deine Zukunft, Koulie! 🤝



Konstantinos Koulierakis wechselt zur @OfficialASRoma. Danke für deinen Einsatz in Grün-Weiß und viel Erfolg für deine neue Herausforderung, Koulie! 💚

#VfLWolfsburg pic.twitter.com/Ujg7CfQPjl — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) August 1, 2026

«Σ’ ευχαριστώ Κούλιε» ήταν το μήνυμα που δημοσίευσε στο post στα social media, ενώ προστέθηκε η αναφορά: «Σε ευχαριστούμε για την αφοσίωσή σου στην ομάδα μας και καλή επιτυχία στη νέα σου πρόκληση».