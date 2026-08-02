Η Μπαρτσελόνα εξετάζει την απόκτηση του Ουναΐ

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Φρένκι Ντε Γιονγκ , η Μπαρτσελόνα βρίσκεται στην αγορά και εξετάζει τις επιλογές της για την αντικατάσταση του Ολλανδού κεντρικού χαφ.

Ο Ολλανδός υπέστη ρήξη έσω πλάγιου συνδέσμου στο δεξί γόνατό, γεγονός που θα τον αφήσει εκτός δράσης για περίπου τέσσερεις μήνες. Ως εκ τούτου σύμφωνα με την «El Chiringuito», ένα όνομα που έχει πέσει στο τραπέζι για την αντικατάσταση του Ντε Γιονγκ, είναι αυτό του Αζεντίν Ουναΐ.

Ο 26χρονος Μαροκινός μετά τις επιδόσεις του στο Μουντιάλ, φαίνεται να έχει πείσει τον προπονητή της πρωταθλήτρια Ισπανίας, Χάνσι Φλικ και φαντάζει έτοιμος για το επόμενο μεγάλο βήμα, καθώς η φυγή του από την Τζιρόνα θεωρείται σχεδόν βέβαιη, ειδικά μετά τον υποβιβασμό της ομάδας στην δεύτερη κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος.

Μάλιστα στο συμβόλαιο του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού, περιλαμβάνεται ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που δεν είναι απαγορευτικό για την Μπαρτσελόνα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι μπλαουγκράνα σκοπεύουν να ρίξουν και άλλο την τιμή, αφού θέλουν να εκμεταλλευτούν τον υποβιβασμό της Τζιρόνα. Την ίδια ώρα έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση του έχει δείξει ο Άγιαξ αλλά και η Αλ Ίτιχαντ και μένει να φανεί ποια είναι τα «θέλω» του ίδιου του ποδοσφαιριστή.