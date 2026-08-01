Η Μπενφίκα απαντά στις φήμες για τον Παυλίδη: «Δεν παραχωρείται, εκτός αν...»

Ο Βαγγέλης Παυλίδης είναι αδιαμφισβήτητα ο μεγαλύτερος Έλληνας σκόρερ και την περσινή σεζόν έπσασε όλα τα ρεκόρ καθώς ήταν ο πρώτος σκόρερ της Μπενφίκα σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 30 γκολ.

Φέτος το έπιασε από εκεί που το άφησε πέρσι, καθώς πέτυχε καρέ τερμάτων στην αναμέτρηση της ομάδας του για τον Β’ προκριματικό του Europa League με την Σεν Γκάλεν, στην οποία οι αετοί κυνηγούσαν την ανατροπή. Ο διεθνής επιθετικός απασχόλησε όλο το καλοκαίρι, με ομάδες όπως η Γιουβέντους, η Μπεσίκτας και τελευταία η Μπαρτσελόνα να ακούγεται πως ενδιαφέρονται να τον εντάξουν στο δυναμικό τους.

Ο νέος προπονητής της Μπενφίκα και γνώριμος στα μέρη μας, Μάρκο Σίλβα, τόνισε στην διοίκηση της ομάδας πως ο Παυλίδης... δεν πωλείται καθώς είναι βασικό γρανάζι στην ομάδα που θέλει να χτίσει την νέα σεζόν. Όπως αναφέρει η «A Bola» οι αετοί έστειλαν μήνυμα προς την ποδοσφαιρική αγορά ότι ο Βαγγέλης Παυλίδης δεν είναι προς πώληση, ενώ τόνισαν πως ο μοναδικός τρόπος να φύγει ο διεθνής επιθετικός από την Λισαβόνα θα είναι να καλυφθεί η μυθική ρήτρα αποδέσμευσής του, η οποία έχει οριστεί στα 100 εκατ. ευρώ.