Προσγειώθηκε στην Ιταλία ο Κουλιεράκης - Ανακοινώνεται άμεσα από την Ρόμα

Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης προσγειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου(1/8) με ιδιωτική πτήση στο αεροδρόμιο της Ρώμης, «Φιουμιτσίνο», προκειμένου να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην ομάδα της Ρόμα.

Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός , ταξίδεψε με ιδιωτικό τζετ, για την ιταλική πρωτεύουσα, μαζί με τον ατζέντη του, Πασχάλη Τουντούρη, για να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις τις οποίες πέρασε με επιτυχία, αλλά και για να υπογράψει το συμβόλαιο του με την ομάδα των Ρωμαίων.

.@OfficialASRoma, le immagini dell’arrivo di Konstantinos Koulierakis pic.twitter.com/UsmZxpOhHe — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 1, 2026

Μάλιστα στο αεροδρόμιο τον υποδέχθηκαν αρκετοί φίλοι των «τζιαλορόσι» , για να υποδεχθούν τον 22χρονο διεθνή αμυντικό, ο οποίος φάνηκε ιδιαίτερα χαρούμενος, μοιράζοντας αυτόγραφα σε μικρούς οπαδούς της ομάδας.

Σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο ιταλικός σύλλογος, δαπάνησε το ποσό των 16,5 εκατομμυρίων ευρώ, για την μετακίνηση του Κουλιεράκη, ενώ η Βόλσμπουργκ θα λάβει επιπλέον 1,5 εκατομμύριο ως μπόνους, γεγονός που σημαίνει πως ο γερμανικός σύλλογος θα βάλει στα ταμεία του το ποσό των 18,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ως εκ τούτου, ο Κουλιεράκης θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 5 ετών μέχρι το καλοκαίρι του 2031, ενώ οι ετήσιες χρηματικές του απολαβές θα αγγίζουν τα 2 εκατομμύρια ευρώ.