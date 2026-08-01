«Κάηκε» η Νάπολι για τα γενέθλια των 100 χρόνων της

Η Νάπολι γιόρτασε τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της με μια εντυπωσιακή σειρά εκδηλώσεων που μετέτρεψαν ολόκληρη την πόλη σε μια μεγάλη γαλανόλευκη γιορτή. Χιλιάδες φίλαθλοι των «παρτενοπέι» βγήκαν στους δρόμους για να τιμήσουν την ιστορική επέτειο, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Το αποκορύφωμα των εορτασμών ήρθε το βράδυ της Παρασκευής, όταν το κέντρο της Νάπολης πλημμύρισε από κόσμο. Καπνογόνα, πυροτεχνήματα, συνθήματα και σημαίες συνέθεσαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό, με τους οπαδούς να εκφράζουν την αγάπη και την αφοσίωσή τους προς τον σύλλογο.

Η διοίκηση της Νάπολι, σε συνεργασία με τον Δήμο της πόλης και την Περιφέρεια της Καμπανίας, είχε οργανώσει ένα πλούσιο πρόγραμμα δράσεων για τον εορτασμό της εκατονταετηρίδας. Ανάμεσα στις εκδηλώσεις ξεχώρισαν η «Γαλάζια Πομπή» (Processione Azzurra), μουσικές και καλλιτεχνικές παραστάσεις, αφιερώματα στην ιστορία της ομάδας, καθώς και ένα εντυπωσιακό σόου φωτισμών και πυροτεχνημάτων που φώτισε τον ουρανό της Νάπολης.

Οι εικόνες από τις πλατείες και τους κεντρικούς δρόμους της πόλης ήταν εντυπωσιακές, με το πλήθος να γιορτάζει μέχρι αργά τη νύχτα. Η εκατονταετηρίδα της Νάπολι αποτέλεσε μια ακόμη απόδειξη του ισχυρού δεσμού που ενώνει τον σύλλογο με την πόλη και τους φιλάθλους του, σε μια ημέρα που θα μείνει χαραγμένη στην ιστορία της ομάδας.