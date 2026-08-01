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Σπορ Ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός Conference League

Οι πιθανότητες πρόκρισης του Παναθηναϊκού στα playoffs του Conference League

Οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν την ΤΣΣΚΑ 1948 και το Football Meets Data παραθέτει τις πιθανότητες που έχουν να προκριθούν.

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Ο Παναθηναϊκός αφού προσπέρασε το εμπόδιο της ούγγρικης Πάκσι θα αντιμετωπίσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League.

Το «τριφύλλι» είναι σαφώς καλύτερη ομάδα και αυτό το δείχνουν και τα στατιστικά, καθώς σύμφωνα με την ιστοσελίδα Football Meets Data οι «πράσινοι» έχουν 69% πιθανότητες πρόκρισης έναντι 31% της ομάδας από την Σόφια. Επίσης η ομάδα του Γιάκομπ Νίστρουπ θα μάθει την πιθανή αντίπαλό της σε περίπτωση πρόκρισης την προσεχή Δευτέρα (03/08).

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