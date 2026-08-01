Σπορ Ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Χειρουργήθηκε ο Παντελίδης - Το χρονικό διάστημα που θα μείνει εκτός

Ο άτυχος ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού προχώρησε σε επέμβαση αποκτάστασης με το χρονικό διάστημα που θα μείνει εκτός να είναι μεγάλο.

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Ο Παύλος Παντελίδης τραυματίστηκε σοβαρά σε ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα που έδωσε ο Παναθηναϊκός με την Athens Kallithea και αναμένεται να απουσιάσει από τα γήπεδα για αρκετό καιρό.

Συγκεκριμένα ο 23χρονος εξτρέμ υπέστη συντριπτικό κάταγμα της περόνης, ρήξη της κάτω κνημοπερονιαίας συνδέσμωσης και ρήξη του δελτοειδούς συνδέσμου και προχώρησε σε χειρουργίο το βράδυ της Παρασκευής (31/7) το οποίο ολοκληρώθηκε μετά τις 2:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου (1/8). Την επέμβαση πραγματοποίησαν ο επικεφαλής του ιατρικού τιμ των «πράσινων», Διονύση Χίσσα και ο ιατρός της ομάδας, Χάρης Λάλος.

Μάλιστα ο διεθνής μεσοεπιθετικός φαίνεται πως θα κάνει αγώνα δρόμου για να επανέλθει και θα χάσει την μισή σεζόν, καθώς φαίνεται πως θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης περίπου 4 με 6 μήνες, ενώ η κατάστασή του θα επαναξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

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Σπορ Ποδόσφαιρο Παναθηναϊκός

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