Τρομερή ατυχία με Παντελίδη - Υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης και μένει εκτός για μήνες

Πολύ δυσάρεστα τα νέα για τον Παύλο Παντελίδη στον Παναθηναϊκό, καθώς ο 24χρονος επιθετικός υπέστη κάταγμα κνήμης - περόνης και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μήνες.

Ο διεθνής εξτρέμ τραυματίστηκε σε ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα κόντρα στην Athens Kallithea, στο οποίο έπαιξαν όσοι δεν πήραν χρόνο συμμετοχής με την Πάκσι το βράδυ της Πέμπτης (30/7). Ο Παντελίδης σε μια ανύποπτη φάση στο σημαιάκι του κόρνερ δέχθηκε ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά και να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο υποβασταζόμενος.

Ο 24χρονος εξτρέμ φαίνεται πως υπέστη κάταγμα κνήμης - περόνης και αναμένεται να χειρουργηθεί το βράδυ της Παρασκευής (31/7) κάνοντας μια επέμβαση αποκατάστασης.

Το μήνυμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Αμέσως μετά την γνωστοποίηση του συμβάντος και της σοβαρότητας του τραυματισμού του Παύλου Παντελίδη, η πράσινη ΠΑΕ τοποθετήθηκε και έστειλε μήνυμα υποστήριξης στον άτυχο ποδοσφαιριστή της, ο οποίος είχε ξεκινήσει πολύ δυναμικά την φετινή προετοιμασία. Το τριφύλλι ανήρτησε μια φωτογραφία του Παντελίδη και έγραψε στην λεζάντα: «Περαστικά Παύλο! Σύντομα πίσω πιο δυνατός».