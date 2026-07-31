Τρομερή ατυχία με Παντελίδη - Υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης και μένει εκτός για μήνες
Ο Παύλος Παντελίδης σε ένα φιλικό παιχνίδι με την Καλλιθέα υπέστη σοβαρό τραυματισμό που θα τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης καιρό.
Πολύ δυσάρεστα τα νέα για τον Παύλο Παντελίδη στον Παναθηναϊκό, καθώς ο 24χρονος επιθετικός υπέστη κάταγμα κνήμης - περόνης και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για μήνες.
Ο διεθνής εξτρέμ τραυματίστηκε σε ένα φιλικό προπονητικού χαρακτήρα κόντρα στην Athens Kallithea, στο οποίο έπαιξαν όσοι δεν πήραν χρόνο συμμετοχής με την Πάκσι το βράδυ της Πέμπτης (30/7). Ο Παντελίδης σε μια ανύποπτη φάση στο σημαιάκι του κόρνερ δέχθηκε ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά και να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο υποβασταζόμενος.
Ο 24χρονος εξτρέμ φαίνεται πως υπέστη κάταγμα κνήμης - περόνης και αναμένεται να χειρουργηθεί το βράδυ της Παρασκευής (31/7) κάνοντας μια επέμβαση αποκατάστασης.
Το μήνυμα της ΠΑΕ Παναθηναϊκός
Αμέσως μετά την γνωστοποίηση του συμβάντος και της σοβαρότητας του τραυματισμού του Παύλου Παντελίδη, η πράσινη ΠΑΕ τοποθετήθηκε και έστειλε μήνυμα υποστήριξης στον άτυχο ποδοσφαιριστή της, ο οποίος είχε ξεκινήσει πολύ δυναμικά την φετινή προετοιμασία. Το τριφύλλι ανήρτησε μια φωτογραφία του Παντελίδη και έγραψε στην λεζάντα: «Περαστικά Παύλο! Σύντομα πίσω πιο δυνατός».