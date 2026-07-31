ΠΣΑΠΠ: Καταγγελία εις βάρος ιστορικής ομάδας για αποκλεισμό ποδοσφαιριστών από την προπόνηση

Ο ΠΣΑΠΠ με ανακοίνωσή του στο διαδίκτυο και τα επίσημα social media του κατήγγειλε την ΠΑΕ Πανιώνιος για σοβαρή παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων της ομάδας απέναντι σε ποδοσφαιριστές της, με αποκορύφωμα την απαγόρευσή τους από το να προπονηθούν.

Συγκεκριμένα οι ποδοσφαιριστές του ιστορικού κατήγγειλαν πως τη Δευτέρα 27 Ιουλίου τους απαγορεύτηκε χωρίς αιτία η συμμετοχή στην προπόνηση της ομάδας, την ώρα μάλιστα που έγινε και ο καθιερωμένος αγιασμός ενόψει της νέας αγωνιστικής χρονιάς. Ο ΠΣΑΠΠ από την πλευρά του τόνισε πως η συγκεκριμένη συμπεριφορά προσβάλλει τους ποδοσφαιριστές, τους απαξιώνει και θέτει σε εμφανή αμφισβήτηση και κίνδυνο σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης ουσιώδη δικαιώματά τους.

Η ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ

«Επαγγελματίες ποδοσφαιριστές-μέλη του ΠΣΑΠΠ ανέφεραν στον Σύνδεσμο ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν γίνει λήπτες, από την ΠΑΕ Πανιώνιος, μιας συμπεριφοράς, η οποία αποτελεί, χωρίς καμία εκ μέρους τους πρόκληση ή υπαιτιότητα, σοβαρή και κατάφωρη παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων της ΠΑΕ.



Κορύφωση της συμπεριφοράς αυτής αποτέλεσε, κατά τις αναφορές των παραπάνω ποδοσφαιριστών, η αναίτια και απρόκλητη απαγόρευση της συμμετοχής τους κατά την προγραμματισμένη προπόνηση της Δευτέρας 27.07.2026, όπου έλαβε χώρα και ο αγιασμός της ομάδας ενόψει του νέου πρωταθλήματος.



Είναι αντιληπτό και αποδεκτό ότι η μεταχείριση αυτή που επιφύλαξε η ΠΑΕ σε βάρος ποδοσφαιριστών της, αποτελεί ευθεία και απροκάλυπτη προσβολή του κύρους και της επαγγελματικής, αθλητικής και προσωπικής τους υπόστασης, ενώ οδηγεί, αναμφισβήτητα, στην πλήρη απαξίωσή τους και θέτει σε εμφανή αμφισβήτηση και κίνδυνο σοβαρής και ανεπανόρθωτης βλάβης ουσιώδη δικαιώματά τους.



Τέτοιες συμπεριφορές διαμορφώνουν συνθήκες διάκρισης και επιλεκτικής μεταχείρισης, πληγώνουν το ποδόσφαιρο, απειλούν τη συμβατική σταθερότητα, αποτελούν τροχοπέδη και οδηγούν σε οπισθοδρόμηση.



Ο Σύνδεσμος, όπως πάντοτε πράττει, επιλέγει, με περισσή σύνεση και υπευθυνότητα και διαθέτοντας τα αναγκαία αντανακλαστικά, να ενεργεί με γνώμονα το συλλογικό συμφέρον, ιδίως σε περιπτώσεις που είναι εμφανής ο κίνδυνος διακύβευσης έννομων συμφερόντων ποδοσφαιριστών-μελών του.



Με την παραδοχή αυτή, ο Σύνδεσμος συνδράμει τα μέλη του, αναδεικνύει και στιγματίζει κάθε τέτοια συμπεριφορά, ώστε, καλόπιστα, έγκαιρα και για την αποφυγή αστοχιών και άσκοπων εμπλοκών, να συμβάλει στην απεκτόνωση τέτοιων έκρυθμων καταστάσεων, από τις οποίες είναι βέβαιο ότι δεν ωφελείται κανένα μέρος, πόσο μάλλον το ίδιο το ποδόσφαιρο».