Θρήνος στην Βραζιλία: Νεκρός πρώην ποδοσφαιριστής που είχε αγωνιστεί στην Ελλάδα

Θλίψη στην Βραζιλία καθώς ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, οπού ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, Μάγια Τάσιο, έχασε την ζωή του.

Ο 41χρονος που στο παρελθόν αγωνίστηκε και στην Αναγέννηση Επανομής άφησε την τελευταία του πνοή καθώς τον πλάκωσε τοίχος που κατέρρευσε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή. Ο Τάσιο αγωνίστηκε στην ομάδα της Επανομής για έξι μήνες τη σεζόν 2011-12, καταγράφοντας έξι συμμετοχές στη Super League 2, σημειώνοντας δύο γκολ και μία ασίστ. Επίσης αγωνίστηκε και σε Μποταφόγκο, Φιγκεϊρένσε και ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Η Αναγέννηση Επανομής έκανε γνωστό τον θάνατό του με μια ανακοίνωση στην οποία τον αποχαιρετά.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αναγέννησης Επανομής

«Η Αναγέννηση Επανομής εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια για την απώλεια του Τάσιο Μάια ντος Σάντος.

Ο πρώην επιθετικός της Μποταφόγκο, που είχε αγωνιστεί και στην Επανομή στην Β Εθνική σκοτώθηκε σε ηλικία 41 ετών, όταν καταπλακώθηκε από τοίχο που κατέρρευσε λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που πλήττει το Ρίο ντε Τζανέιρο, αφήνοντας πίσω πέντε νεκρούς.

Ο τοίχος κατέρρευσε σε δρόμο όπου ο Τάσιο εργαζόταν, σε ένα ιστορικό αρχοντικό με εντυπωσιακή θέα προς το διάσημο Όρος της Ζάχαρης και το άγαλμα του Χριστού Λυτρωτή στο Ρίο ντε Τζανέιρο, το οποίο χρησιμοποιείται ως χώρος γάμων».