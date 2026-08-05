Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: Κεραυνός σκότωσε 24χρονο ποδοσφαιριστή μέσα στον αγώνα

Μια ανείπωτη τραγωδία εκτυλίχθηκε την Τρίτη (4/8) στην Ταϊλάνδη, όταν κεραυνός έπεσε στον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια αναμέτρησης Κυπέλλου, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 24χρονος ποδοσφαιριστής της Yala FC, Σαφουάν Αουάε, ενώ περισσότεροι από εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο στάδιο Santiphap, στην περιοχή Su-ngai Kolok της επαρχίας Ναρατιβάτ, υπό συνθήκες έντονης βροχόπτωσης. Σύμφωνα με το e.vnexpress.net, ο κεραυνός χτύπησε ξαφνικά τον αγωνιστικό χώρο, προκαλώντας πανικό, καθώς αρκετοί ποδοσφαιριστές κατέρρευσαν αμέσως.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε κοντινά νοσοκομεία, όμως ο Αουάε υπέστη τα σοβαρότερα τραύματα και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, όπως μετέδωσε το Thai PBS World.

Η Yala FC αποχαιρέτησε τον νεαρό εξτρέμ με συγκινητική ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήριά της στην οικογένειά του. Παράλληλα, αντιπροσωπεία του συλλόγου, με επικεφαλής τον διευθυντή της ομάδας, επισκέφθηκε το σπίτι του εκλιπόντος για να συμπαρασταθεί στους οικείους του.

Τη θλίψη της για το τραγικό συμβάν εξέφρασε και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ταϊλάνδης (FAT), τονίζοντας σε ανακοίνωσή της ότι βρίσκεται στο πλευρό της οικογένειας, των φίλων και του συλλόγου του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή.