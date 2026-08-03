Σπορ Ποδόσφαιρο Βραζιλία Θάνατοι

Τρομακτικές εικόνες: Η στιγμή που τοίχος καταπλάκωσε ποδοσφαιριστή στη Βραζιλία

Ο 41χρονος πρώην επιθετικός Μάγιο Τάσιο σκοτώθηκε στο Ρίο όταν τοίχος κατέρρευσε λόγω της κακοκαιρίας.

Printscreen
Printscreen
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Θλίψη έχει προκαλέσει στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο ο τραγικός θάνατος του Μάγιο Τάσιο, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία 41 ετών έπειτα από δυστύχημα στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πρώην επιθετικός βρισκόταν στην περιοχή όταν, εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας, κατέρρευσε τοίχος που τον καταπλάκωσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Τη δυσάρεστη είδηση γνωστοποίησε η Αναγέννηση Επανομής, στην οποία είχε αγωνιστεί τη σεζόν 2011-12, εκφράζοντας τη βαθιά της οδύνη για την απώλειά του. «Η οικογένεια της Αναγέννησης Επανομής εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους συγγενείς και τους οικείους του Μάγιο Τάσιο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ελληνικός σύλλογος στην ανακοίνωσή του.

Το δυστύχημα καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται η στιγμή της κατάρρευσης του τοίχου και η άμεση κινητοποίηση των ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο, οι οποίοι έσπευσαν να τον απεγκλωβίσουν. Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, ο 41χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

@sbtsports FUTEBOL EM LUTO 🖤 O ex-jogador do Botafogo, Tássio Maia dos Santos, de apenas 41 anos, morreu após a queda de um muro no bairro de Santa Teresa, durante a forte ventaria que atingiu o Rio de Janeiro. Vandré Cordeiro, seu amigo, também faleceu. 📹 Reprodução #SBTSports ♬ som original - SBT Sports

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Σπορ Ποδόσφαιρο Βραζιλία Θάνατοι

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