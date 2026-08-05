Σοβαρό διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Βραζιλίας και Αργεντινής - Τι έχει συμβεί

Σε νέα φάση έντασης εισέρχονται οι σχέσεις Αργεντινής και Βραζιλίας, μετά την απόφαση της Μπραζίλια να ζητήσει την αποχώρηση του πρεσβευτή της Αργεντινής, υποβαθμίζοντας παράλληλα το επίπεδο της διπλωματικής εκπροσώπησης μεταξύ των δύο χωρών.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Αργεντινής ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε πως η Βραζιλία κάλεσε τον πρεσβευτή της στο βραζιλιάνικο ΥΠΕΞ, όπου του γνωστοποιήθηκε η «μονομερής» απόφαση να περιοριστεί η διπλωματική αντιπροσώπευση σε επίπεδο επιτετραμμένων και του ζητήθηκε να επιστρέψει στο Μπουένος Άιρες.

Το πρωτοφανές διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών της Λατινικής Αμερικής έρχεται μετά τις επανειλημμένες επιθέσεις του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι κατά του Βραζιλιάνου ομολόγου του Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Ο επικεφαλής της αργεντίνικης διπλωματίας Πάμπλο Κίρνο υπερθεμάτισε, τονίζοντας πως από την οπτική γωνία της χώρας του «δεν υπάρχει απολύτως καμία πιθανότητα» να «διακόψουμε τις διπλωματικές σχέσεις».

Στην Αργεντινή ο κ. Μιλέι, πρόεδρος από τον Δεκέμβριο του 2023, αναφέρεται πλέον ολοένα πιο ανοικτά στο ενδεχόμενο να διεκδικήσει την επανεκλογή του τον Οκτώβριο του 2027.

«Το κάνω επειδή είμαι σταυροφόρος των ιδεών της ελευθερίας», είπε την Κυριακή ο πρόεδρος της Αργεντινής, αναφερόμενος στις σφοδρές φραστικές επιθέσεις του εναντίον κυβερνήσεων της αριστεράς ή της κεντροαριστεράς στη Λατινική Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο -- με πιο αξιοσημείωτη αυτή εναντίον του πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ.

«Ουδέποτε αντιδράσαμε σε οποιαδήποτε πολιτική διένεξη με θεσμικό μέτρο», εξήγησε χθες και «αυτό είναι το κριτήριο» που συνεχίζει το Μπουένος Άιρες να «υποστηρίζει σήμερα».

Η ένταση είχε ήδη κλιμακωθεί την προηγούμενη εβδομάδα, όταν η Βραζιλία ανακάλεσε τον πρεσβευτή της από το Μπουένος Άιρες για διαβουλεύσεις, σε μια ένδειξη της επιδείνωσης των διμερών σχέσεων.

Η εξέλιξη σηματοδοτεί τη σοβαρότερη διπλωματική κρίση μεταξύ των δύο χωρών των τελευταίων ετών, με το μέλλον των σχέσεων Αργεντινής και Βραζιλίας να παραμένει αβέβαιο.

Πληροφορίες ΑΠΕ - ΜΠΕ