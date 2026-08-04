Τρομερό σκηνικό στην Βραζιλία: Αγώνας διεκόπη λόγω εισβολής... παπαγάλου

Τον γύρο του διαδυκτίου είχε κάνει πρόσφατα, ο θάνατος ενός γλάρου που προκλήθηκε από βολέ τερματοφύλακα σε αναμέτρηση ερασιτεχνικού πρωταθλήματος στην Τουρκία.

Στην Βραζιλία, θα μας απασχολήσει ένα άλλο πτηνό, καθώς ένας παπαγάλος, εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, σε παιχνίδι Κ15 μεταξύ της Φλαμένγκο και της Σεάρα. Πιο συγκεκριμένα στο 17ο λεπτό του παιχνιδιού, το τεράστιο πτηνό έκανε την εμφάνιση του και έπεσε πάνω σε ποδοσφαιριστή της Φλαμένγκο.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε πανικό στον νεαρό ποδοσφαιριστή με αποτέλεσμα αυτός να πέσει στον αγωνιστικό χώρο, με τον διαιτητή να διακόπτει προσωρινά την αναμέτρηση. Όμως ο παπαγάλος δεν πτοήθηκε και επιχείρησε εκ νέου επίθεση χωρίς ωστόσο να τραυματίσει κανένα.

Μάλιστα 15 λεπτά αργότερα, έκανε την επανεμφάνιση του και αυτή την φορά προκάλεσε ξανά την διακοπή του αγώνα και εκ νέου καθυστέρηση.

Δείτε το επικό βίντεο: