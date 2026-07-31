Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Φράνκο Μπαρέζι

Τις τελευταίες ημέρες είχε κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο η ψευδής είδηση ότι ο Φράνκο Μπαρέζι είχε φύγει από τη ζωή, με τις σχετικές φήμες να διαψεύδονται άμεσα ως fake news.

Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, η θλιβερή είδηση έγινε πραγματικότητα. Ο θρυλικός πρώην αρχηγός της Μίλαν άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 66 ετών, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η Μίλαν με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία του συλλόγου. Ο εμβληματικός αμυντικός πέθανε το πρωί της Παρασκευής (31/7), βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια των «ροσονέρι» και το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o — AC Milan (@acmilan) July 31, 2026

«Φράνκο Μπαρέζι για πάντα»



«Φράνκο Μπαρέζι για πάντα

Ο Ροσονέρο του αιώνα σε αιώνια δόξα

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανακοινώσουμε την απώλεια ενός ανθρώπου που ενσάρκωνε την καρδιά και την ψυχή της Μίλαν. Όμως, όλοι στον σύλλογο και όλοι οι φίλοι της Μίλαν πρέπει να τιμήσουμε τη μνήμη του Φράνκο Μπαρέζι.

Πρέπει να είμαστε δυνατοί και να συγκεντρώσουμε κάθε ίχνος ενέργειας, ακόμα και σε αυτή την πιο θλιβερή στιγμή. Χάσαμε τον Φράνκο μόλις λίγους μήνες μετά την τελευταία του δημόσια εμφάνιση σε ένα κατάμεστο Σαν Σίρο, κατά την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Μιλάνου, μια εκδήλωση παγκόσμιας εμβέλειας που ο ίδιος συνέβαλε να γίνει αξέχαστη.

Στη μνήμη του Φράνκο, στεκόμαστε ενωμένοι, γνωρίζοντας ότι θα μας καθοδηγεί και θα μας ωθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του ταξιδιού μας ως Ροσονέρι.

Για πάντα. Γιατί ο Μπαρέζι είναι για πάντα»