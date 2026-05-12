Νέο σκάνδαλο στην Ιταλία: Καταγγελίες και βίντεο με τον Τεό Ερναντέζ σε πάρτι με escorts

Ο Φαμπρίτσιο Κορόνα, ένας άνρθωπος που έχει συνδεθεί με τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην Ιταλία, υποστηρίζει πως έχει στην κατοχή του βίντεο και φωτογραφίες παικτών της Μίλαν να συμμετέχουν σε χλιδάτα πάρτι, παρέα με συνοδούς πολυτελείας με χρήση laughing gas (υποξείδιο του αζώτου).

Στην γειτονική χωρά το φως της δημοσιότητας είδαν βίντεο με τον Τεό Ερναντέζ και τον πρώην ποδοσφαιριστή των «Ροσονέρι», Σάμου Καστιγέχο. Τα πλάνα δείχνουν τους ποδοσφαιριστές σε ιδιωτικά πάρτι μαζί με μοντέλα.

Ο Κορόνα υπογραμμίζει ότι τα πάρτι είχαν την υπογραφή του Γάλλου ποδοσφαιριστή, ο οποίος καλούσε τις συνοδούς πολυτελείας.Ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο ακόμα και για αγορά minibus για τη μεταφορά των καλεσμένων.

🤐🔞 O polêmico empresário Fabrizio Corona, conhecido pelo vazamento de polêmicas com algumas celebridades, divulgou vídeos e fotos de festas em que ex-jogadores do Milan, como Theo e Castillejo, aparecem inalando o chamado "gás do riso", na companhia de "modelos" de luxo.… pic.twitter.com/WGjGewCwzJ — AC Milan Brasil (@ACMilan_Brasil) May 11, 2026

Ακόμη δεν υπάρχουν επίσημες καταγγελίες, μένει να δούμε όμως αν επιβεβαιωθούν ποια θα είναι η στάση του ιταλικού συλλόγου.

Ποδοσφαιριστές της Serie A εμπλέκονται σε κύκλωμα συνοδών πολυτελείας

Πριν από λίγο καιρό, η Εισαγγελία προχώρησε σε τέσσερις κατ’ οίκον περιορισμούς στο πλαίσιο έρευνας για κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.

Η υπόθεση αφορά εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων, η οποία σύμφωνα με τις αρχές λειτουργούσε ως «βιτρίνα» για παροχή υπηρεσιών συνοδείας σε εύπορους πελάτες, ανάμεσά τους και ποδοσφαιριστές της Serie A.

Η έρευνα, υπό τον αναπληρωτή εισαγγελέα Μπρούνο Αλμπερτίνι και με τη συνδρομή της Guardia di Finanza, οδήγησε και σε προληπτική κατάσχεση άνω των 1,2 εκατ. ευρώ, ποσό που φέρεται να προέρχεται από παράνομη δραστηριότητα.