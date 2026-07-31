Μίλαν: Το συγκινητικό αντίο στον θρύλο Φράνκο Μπαρέζι

Το κλίμα στις τάξεις της Μίλαν είναι αρκετά βαρύ μετά τον θάνατο του θρύλου του συλλόγου, Φράνκο Μπαρέζι, την Παρασκευή (31/07) σε ηλικία 66 ετών.

Η αποστολή της ομάδας βρίσκεται στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στο Πέρθ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και μόλις μαθεύτηκε η θλιβερή είδηση προκάλεσε μεγάλη στεναχώρια και συγκίνηση στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας, με αποτέλεσμα να αποιφασίσουν να αποδώσουν φόρο τιμής στον εμβληματικό παλαίμαχο ποδοσφαιριστή.

Έτσι όλα τα μέλη της ομάδας των «ροσονέρι» σχημάτισαν έναν κύκλο στον αγωνιστικό χώρο, τοποθετώντας στο κέντρο τη φανέλα του Μπαρέζι με το θρυλικό νούμερο «6» και τήρησαν ενός λεπτού σιγή εις μνήμην του διαχρονικού ποδοσφαιριστή που ήταν ηγέτης του συλλόγου.