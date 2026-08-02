Πένθος στον χώρο της μόδας: Πέθανε ο εκ των ιδρυτών της Toi&Moi Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος

Θλίψη στον επιχειρηματικό κόσμο και τον χώρο της μόδας προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Παπαζαφειρόπουλου, ιδρυτή της ελληνικής εταιρείας ένδυσης Toi&Moi.



Την απώλειά του γνωστοποίησε η ίδια η εταιρεία με ανάρτησή της στο Instagram, αποτίοντας φόρο τιμής στον άνθρωπο που συνέδεσε το όνομά του με την πορεία και την ανάπτυξη του γνωστού ελληνικού brand.



«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Δημήτρη Παπαζαφειρόπουλο, έναν άνθρωπο που συνέδεσε την πορεία του με την ιστορία και την ανάπτυξη της εταιρείας μας, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στους ανθρώπους και στις αξίες μας.



Ως ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής στη μνήμη του, όλα τα σημεία πώλησης του δικτύου μας θα παραμείνουν κλειστά έως τις 2 μ.μ. τη Δευτέρα 3/8.», αναφέρει η ανακοίνωση.

Φωτ. SOCIAL MEDIA

Τα τελευταία χρόνια ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος είχε αναλάβει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της Toi&Moi, συνεχίζοντας να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάπτυξη της εταιρείας.

Η πορεία της Toi&Moi

Η Toi&Moi ιδρύθηκε το 1988 και μέσα σε λίγα χρόνια εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά brands γυναικείας μόδας.



Το πρώτο κατάστημά της λειτούργησε το 1991 στο Περιστέρι, ενώ το 1996 η εταιρεία επεκτάθηκε στην οδό Ερμού, ενισχύοντας σημαντικά την παρουσία της στην ελληνική αγορά. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 συνεργάστηκε με το βρετανικό brand Topshop, αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερη εμπορική δυναμική.



Τη δεκαετία του 2000 ακολούθησε περίοδος έντονης ανάπτυξης, με νέα καταστήματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το 2007 εγκαινίασε το πρώτο της κατάστημα στη Βηρυτό, ενώ το 2009 απέκτησε παρουσία στο Dubai Mall, ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα παγκοσμίως.



Τα επόμενα χρόνια η εταιρεία συνέχισε την επέκτασή της σε Ελλάδα και Κύπρο, επενδύοντας παράλληλα στην ψηφιακή της ανάπτυξη και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Το 2022 προχώρησε σε περαιτέρω ενίσχυση του e-shop και της συνολικής ψηφιακής της παρουσίας.



Ο Δημήτρης Παπαζαφειρόπουλος υπήρξε μία από τις καθοριστικές προσωπικότητες πίσω από την επιτυχία της Toi&Moi, συμβάλλοντας στην καθιέρωσή της ως ενός από τα ισχυρότερα ελληνικά brands στον χώρο της μόδας.