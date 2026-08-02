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Πέθανε ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής της «σχολής Καζαντζίδη» Δημήτρης Ξανθάκης

Με διαδρομή 40 ετών στο γνήσιο λαϊκό τραγούδι η φωνή του σίγησε σε ηλικία 82 ετών - Η ανάρτηση του γιου του Βασίλη.

Ο λαικός τραγουδιστής Δημήτρης Ξανθάκης/Φωτ. SCREENSHOT, YOUTUBE
Ο λαικός τραγουδιστής Δημήτρης Ξανθάκης/Φωτ. SCREENSHOT, YOUTUBE
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου λαϊκού τραγουδιστή, Δημήτρη Ξανθάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας πατέρα Δημήτρη Ξανθάκη που έφυγε από την ζωή σήμερα 2 Αυγούστου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026 στις 11:00π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Δάσος Χαϊδαρίου. Θα ακολουθήσει η ταφή στα Διγελιώτικα Αιγίου» ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο γιος του, Βασίλης,


Ο Δημήτρης Ξανθάκης γεννήθηκε το 1944 στον Πειραιά και έγινε επαγγελματίας τραγουδιστής το 1962, οπότε έγραψε και τον πρώτο του δίσκο που περιείχε 3 τραγούδια σε δική του μουσική.



Έκανε μια διαδρομή 40 ετών στο κλασικό λαϊκό τραγούδι, ξεχωρίζοντας για την σταθερότητα της φωνής του. Θεωρήθηκε κορυφαίος ερμηνευτής της “σχολής” Καζαντζίδη.

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