Πέθανε ο σπουδαίος λαϊκός τραγουδιστής της «σχολής Καζαντζίδη» Δημήτρης Ξανθάκης

Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου λαϊκού τραγουδιστή, Δημήτρη Ξανθάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.



«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας πατέρα Δημήτρη Ξανθάκη που έφυγε από την ζωή σήμερα 2 Αυγούστου. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 4 Αυγούστου 2026 στις 11:00π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στο Δάσος Χαϊδαρίου. Θα ακολουθήσει η ταφή στα Διγελιώτικα Αιγίου» ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media ο γιος του, Βασίλης,



Ο Δημήτρης Ξανθάκης γεννήθηκε το 1944 στον Πειραιά και έγινε επαγγελματίας τραγουδιστής το 1962, οπότε έγραψε και τον πρώτο του δίσκο που περιείχε 3 τραγούδια σε δική του μουσική.





Έκανε μια διαδρομή 40 ετών στο κλασικό λαϊκό τραγούδι, ξεχωρίζοντας για την σταθερότητα της φωνής του. Θεωρήθηκε κορυφαίος ερμηνευτής της “σχολής” Καζαντζίδη.