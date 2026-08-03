Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο σπουδαίος μουσικός, συνθέτης και τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς

Ο σπουδαίος Λάκης Χαλκιάς πέθανε σε ηλικία 82 ετών, όπως έκανε γνωστό η οικογένειά του, κλείνοντας έναν από τους σημαντικότερους κύκλους της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής.

Ο Λάκης Χαλκιάς γεννήθηκε στα Ιωάννινα και μεγάλωσε μέσα σε οικογένεια με βαθιά ριζωμένη τη μουσική γνώση και δεν ήταν τυχαίο ότι θεωρούνταν βιρτουόζος σε περισσότερα από πέντε μουσικά όργανα.

Η καλλιτεχνική του πορεία υπήρξε εντυπωσιακή. Από τα πρώτα του βήματα δίπλα σε «ιερά τέρατα» του λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού, όπως ο Μάρκος Βαμβακάρης, ο Βασίλης Τσιτσάνης και η Σωτηρία Μπέλλου, μέχρι τις εμβληματικές συνεργασίες του με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, ο Λάκς Χαλκιάς σφράγισε με την ερμηνεία του έργα σταθμούς όπως οι «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» και η «Θητεία».

Το επιστέγασμα της προσφοράς του υπήρξε το «έργο ζωής» του, η μουσική ανθολογία «2.500 Χρόνια Ελληνική Μουσική». Μετά από δεκαετή έρευνα, κατάφερε να συνδέσει την Αρχαιότητα, το Βυζάντιο και το Δημοτικό τραγούδι με το Ρεμπέτικο και το έντεχνο λαϊκό, δημιουργώντας μια αδιάσπαστη αλυσίδα πολιτισμού.