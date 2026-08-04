Λάκης Χαλκιάς: Την Πέμπτη η κηδεία δημοσία δαπάνη στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών

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Η κηδεία του λαϊκού τραγουδιστή Λάκη Χαλκιά θα τελεστεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου, στις 12:00, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί δημοσία δαπάνη, ενώ από τις 10:00 το πρωί η σορός θα βρίσκεται στην αίθουσα του κοιμητηρίου, προκειμένου συγγενείς, φίλοι, συνεργάτες και πολίτες να αποτίσουν φόρο τιμής.

Με ανακοίνωσή της, η οικογένεια γνωστοποίησε ότι, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν μπορούν να ενισχύσουν με δωρεά την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ).

Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι το πραγματικό όνομα του εκλιπόντος είναι Μιχαήλ (Λάκης) Χαλκιάς, ενώ ζητείται να μην αναφέρεται πλέον το επώνυμο «Χαλκιόπουλος».

Η ανακοίνωση της οικογένειας

«Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά ενημερώνει ότι η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Από τις 10:00 π.μ. η σορός θα βρίσκεται στην αίθουσα του κοιμητηρίου για λαϊκό προσκύνημα.

Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη.

Όποιος το επιθυμεί μπορεί, αντί στεφάνων, να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ).

IBAN: GR2701401150115002002018609

BIC: CRBAGRAA

ΥΓ.: Η οικογένεια θέλει να διευκρινίσει ότι το πραγματικό όνομά του είναι Μιχαήλ (Λάκης) Χαλκιάς. Θερμή παράκληση να μην αναφερθεί ξανά το όνομα "Χαλκιόπουλος".»