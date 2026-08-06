Θλίψη και οδύνη στο «τελευταίο αντίο» στον Λάκη Χαλκιά - Τραγική φιγούρα η σύζυγός του

Πραγματοποιείται σήμερα (6/8) η κηδεία του Λάκη Χαλκιά, που θα τελεστεί δημοσία δαπάνη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, στις 12:00, στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων.

Από τις 10 το πρωί η σορός του αγαπημένου καλλιτέχνη βρίσκεται στην αίθουσα του κοιμητηρίου για λαϊκό προσκύνημα. Ιδιαίτερα φορτισμένες ήταν οι στιγμές για τη σύζυγό του, η οποία βρέθηκε στον χώρο εμφανώς συγκλονισμένη από την απώλεια του ανθρώπου με τον οποίο μοιράστηκε τη ζωή της.

Φωτ.: Eurokinissi

Στο πλευρό της βρίσκονταν τα παιδιά τους και στενά συγγενικά πρόσωπα, τα οποία υποδέχθηκαν όσους προσήλθαν για να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους και να τιμήσουν τη μνήμη του σπουδαίου καλλιτέχνη.

Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις του ανιψιού του μεγάλου τραγουδιστή, Πάνου Χαλκιά, ο οποίος θέλησε να ευχαριστήσει τον κόσμο που είναι κοντά στην οικογένεια αυτές τις δύσκολες στιγμές.

«Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο που σε αυτές τις στιγμές είναι κοντά μας, να μας συλλυπηθεί. Έχει αφήσει πολύ μεγάλο έργο και κληρονομιά για τη γενιά, για τα παιδιά μας και για όλο τον κόσμο. Και ο Θεός να τον αναπαύει. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα».

Το «ευχαριστώ» του ανιψιού του Λάκη Χαλκιά στον κόσμο για τη στήριξη στην οικογένεια του μεγάλου τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή



Βίντεο: Ευγενία Γιαννακέλου pic.twitter.com/Obq1ctWHd8 — Flash.gr (@flashgrofficial) August 6, 2026

Όπως έχει ανακοινώσει η οικογένεια, όποιος το επιθυμεί μπορεί αντί στεφάνων να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ), ΙΒΑΝ:GR2701401150115002002018609, Κωδικός Τράπεζας (BIC): CRBAGRAA

Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης, ο Μιχαήλ (Λάκης) Χαλκιάς, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, άφησε πίσω του ανεξίτηλο μουσικό αποτύπωμα. Γεννημένος στα Γιάννενα, ανήκε στην ιστορική μουσική οικογένεια των Χαλκιάδων που είχε σπουδαία παράδοση στη δημοτική μουσική. Από παιδί ασχολήθηκε με τη μουσική και το τραγούδι, ενώ από τα 16 του άρχισε να εργάζεται ως επαγγελματίας και από τα 18 να ηχογραφεί τους πρώτους δίσκους. Με το σπάνιο μέταλλο της φωνής και την ανεπανάληπτη δωρική ερμηνεία του, υπηρέτησε ως ερμηνευτής και μουσικός το ελληνικό τραγούδι μέσα από διαφορετικά είδη: Από τα ηπειρώτικα μοιρολόγια, τα τραγούδια της ξενιτιάς μέχρι τα μεγάλα ποιητικά έργα των Ελλήνων δημιουργών.

Στη μακρόχρονη μουσική του πορεία συνεργάστηκε με τα σπουδαιότερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως οι τραγουδιστές Σωτηρία Μπέλλου, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Στέλιος Καζαντζίδης, Νίκος Ξυλούρης, Λουκιανός Κηλαηδόνης και οι συνθέτες Γιάννης Παπαϊωάννου, Βασίλης Τσιτσάνης, Μάρκος Βαμβακάρης, Μίκης Θεοδωράκης, Γιώργος Ζαμπέτας, Γιάννης Μαρκόπουλος, Χρήστος Λεοντής, Χρήστος Νικολόπουλος, Μάριος Τόκας, Απόστολος Καρδάρας κ.ά. Στα χρόνια της δικτατορίας και της μεταπολίτευσης, η φωνή του ταυτίστηκε με τους μεγάλους λαϊκούς κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες.

Είχε την ευκαιρία να τραγουδήσει στίχους σπουδαίων ποιητών. Στο δισκογραφικό έργο «Πικραμένη μου γενιά» που κυκλοφόρησε το 1981 ερμήνευσε μελοποιημένα ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου, σε μουσική Μάριου Τόκα. Πρόβαλλε και στήριξε ιδιαίτερα το δημοτικό τραγούδι, μέσα από ηχογραφήσεις και ζωντανές εμφανίσεις. Είχε βαθιά γνώση της μουσικής ιστορίας, κάτι που αποτυπώθηκε και στο βιβλίο-έργο του «2.500 χρόνια Ελληνική Μουσική».