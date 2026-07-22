Το ελληνικό τραγούδι αποχαιρετά μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του. Η Μαίρη Λίντα έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Τετάρτης (22/7) σε ηλικία 91 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που μεγάλωσαν με τα τραγούδια της.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της στο Γηροκομείο Αθηνών, διατηρώντας μέχρι το τέλος την αξιοπρέπεια και το χαμόγελό της, όπως αναφέρουν άνθρωποι που τη γνώριζαν. Η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (24/7) στο Πρώτο Νεκροταφείο.

Το Γηροκομείο γνωστοποίησε το θλιβερό γεγονός επισημαίνοντας ότι «έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη Διοίκηση και το Προσωπικό του Γηροκομείου Αθηνών που την υπεραγαπούσε».

Επίσης το ΔΣ της της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών στη σχετική ανακοίνωση του, εκφράζει τη θλίψη και την οδύνη του για την απώλεια της μεγάλης αυτής ερμηνεύτριας και εύχεται «καλό κατευόδιο στο δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του Ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού».

Η ανακοίνωση που βύθισε στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο Σπύρος Σιγούρος μέσα από ανάρτησή του στο Instagram.

Στο συγκινητικό μήνυμά του έκανε λόγο για ένα καλοκαίρι γεμάτο απώλειες, χαρακτηρίζοντας τη Μαίρη Λίντα «μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού» που ενέπνευσε γενιές νεότερων ερμηνευτριών.

Η φωνή που άφησε εποχή

Το όνομά της ταυτίστηκε με το λαϊκό τραγούδι και με διαχρονικές επιτυχίες που εξακολουθούν να ακούγονται μέχρι σήμερα. Η καλλιτεχνική της διαδρομή συνδέθηκε άρρηκτα με τον Μανώλη Χιώτη, δημιουργώντας ένα από τα πιο ιστορικά μουσικά δίδυμα της ελληνικής δισκογραφίας.

Τα τραγούδια της έγιναν κομμάτι της συλλογικής μνήμης και συνόδευσαν δεκαετίες ολόκληρες, αφήνοντας ένα αποτύπωμα που δύσκολα μπορεί να συγκριθεί.

Η Μαίρη Λίντα μπορεί να έφυγε από τη ζωή, όμως η φωνή της θα συνεχίσει να ζει μέσα από τις ερμηνείες που σημάδεψαν την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.