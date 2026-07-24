Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι του πολιτισμού και όσοι μεγάλωσαν με τα τραγούδια της συγκεντρώνονται σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, για να αποχαιρετήσουν τη Μαίρη Λίντα. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού περνά στην αιωνιότητα, αφήνοντας πίσω της μια σπουδαία μουσική παρακαταθήκη που θα συνεχίσει να συγκινεί για πολλά ακόμη χρόνια.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 10:00 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, μέσα στις εγκαταστάσεις του Γηροκομείου Αθηνών, ενώ στη συνέχεια η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Α΄ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ένα τελευταίο αντίο στον χώρο που έγινε το σπίτι της

Η επιλογή του Γηροκομείου Αθηνών δεν είναι τυχαία. Εκεί πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της, έχοντας δίπλα της ανθρώπους που τη φρόντισαν με αγάπη, διακριτικότητα και σεβασμό.

Ήταν μια προσωπική της επιθυμία ο αποχαιρετισμός να γίνει σε αυτόν τον γνώριμο χώρο, μακριά από κάθε επισημότητα. Ένας κύκλος ζωής κλείνει εκεί όπου η ίδια ένιωσε ασφάλεια και ανθρώπινη ζεστασιά μέχρι το τέλος.

Η εικόνα έχει έντονο συμβολισμό. Η γυναίκα που χάρισε αμέτρητες επιτυχίες στο ελληνικό τραγούδι επιστρέφει για τελευταία φορά στον τόπο που αποτέλεσε το καταφύγιό της τα τελευταία χρόνια.

Η επιθυμία της οικογένειας αντί για στεφάνια

Η οικογένεια της Μαίρης Λίντα απηύθυνε μια ιδιαίτερα συγκινητική παράκληση σε όσους θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της.

Αντί για στεφάνια, ζητά να πραγματοποιηθούν δωρεές προς το Γηροκομείο Αθηνών, ως έμπρακτη αναγνώριση της φροντίδας και της αγάπης που προσέφερε το προσωπικό στη μεγάλη ερμηνεύτρια.

Μια επιλογή που μετατρέπει το πένθος σε πράξη αλληλεγγύης, συνεχίζοντας το αποτύπωμα ανθρωπιάς που χαρακτήριζε και την ίδια.

Μια ζωή αφιερωμένη στο ελληνικό τραγούδι

Γεννημένη στον Πύργο Ηλείας το 1935, η Μαίρη Λίντα ανέβηκε στη σκηνή από πολύ μικρή ηλικία, όταν ο Ορέστης Λάσκος διέκρινε το ταλέντο της. Οι πρώτες εμφανίσεις σε θέατρο, βαριετέ και καμπαρέ άνοιξαν τον δρόμο για μια σπουδαία πορεία.

Η γνωριμία και η συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη έγραψαν ιστορία στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Μαζί δημιούργησαν ένα από τα πιο αγαπημένα μουσικά δίδυμα, χαρίζοντας διαχρονικές επιτυχίες που εξακολουθούν να ακούγονται μέχρι σήμερα.

Στην πορεία της ερμήνευσε περισσότερα από 1.200 τραγούδια, συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς όπως ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζιδάκις και άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στο ελληνικό πεντάγραμμο.

Η χαρακτηριστική φωνή, η σκηνική παρουσία και το ξεχωριστό της ταμπεραμέντο επηρέασαν ολόκληρες γενιές καλλιτεχνών. Με την απώλειά της, το ελληνικό τραγούδι αποχαιρετά μια σπουδαία κυρία, όμως τα τραγούδια της θα συνεχίσουν να κρατούν ζωντανή τη μνήμη της.