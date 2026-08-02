Πέθανε ο Βίνσεντ Παστόρε: Ο «Big Pussy» των Sopranos βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο Βίνσεντ Παστόρε, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τον εμβληματικό ρόλο του «Big Pussy» στη θρυλική σειρά «The Sopranos».

Ο Βίνσεντ Παστόρε βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης το Σάββατο (01.08.2026), με τον θάνατό του να επιβεβαιώνεται από τον μάνατζέρ του.

Vincent Pastore, known for playing mobsters in film and TV, most notably Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero on HBO’s The Sopranos, has died. He was 80. The veteran actor was found dead in his Bronx residence today, Aug. 1, by a neighbor after he had not been heard from for the… pic.twitter.com/qpluOACHyZ — Deadline (@DEADLINE) August 1, 2026

Ο ρόλος που τον απογείωσε

Ο Παστόρε είχε διαγράψει μια μακρά πορεία στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, υποδυόμενος κυρίως σκληροτράχηλους Ιταλοαμερικανούς, μαφιόζους, εκτελεστές και μέλη εγκληματικών οργανώσεων.

Ο ρόλος, ωστόσο, που σημάδεψε την καριέρα του ήταν εκείνος του Σαλβατόρε Μπονπενσιέρο, γνωστού ως «Big Pussy», στη σειρά «The Sopranos».

Μέσα από τον χαρακτήρα αυτόν, ο ηθοποιός έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα της δημοφιλούς σειράς και γνώρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας του.

Η ζωή και η καριέρα του

Ο Βίνσεντ Παστόρε γεννήθηκε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης και μεγάλωσε στο προάστιο Νιου Ροσέλ. Κατά τη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ενώ στη συνέχεια σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Pace.

Ξεκίνησε να εμφανίζεται στον κινηματογράφο τη δεκαετία του 1980 και σταδιακά δημιούργησε μια σημαντική παρουσία σε ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές.

Ανάμεσα στις γνωστές κινηματογραφικές συμμετοχές του ήταν οι ταινίες «Goodfellas» και «Awakenings», οι οποίες κυκλοφόρησαν το 1990, αρκετά χρόνια πριν από τη μεγάλη επιτυχία που θα γνώριζε μέσα από τον ρόλο του στους «Sopranos».

Τα τελευταία χρόνια της καριέρας του συμμετείχε και σε τηλεοπτικά ριάλιτι, μεταξύ των οποίων το «Celebrity Fit Club» και το «Dancing with the Stars».

Ο Βίνσεντ Παστόρε αφήνει πίσω του την κόρη του, Ρενέ Παστόρε.