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Η διάσημη ηθοποιός παρουσίασε στους διαδικτυακούς της φίλους τη νέα συλλογή της εταιρείας εσωρούχων SYRN, δημοσιεύοντας ένα βίντεο που ξεσήκωσε τα πλήθη. Με εμφανή ενθουσιασμό άνοιξε το πρώτο κουτί της συλλογής και ξεχώρισε ένα μαύρο δαντελένιο σετ, αποκαλύπτοντας πως είναι το αγαπημένο της.

«Αυτά είναι τα αγαπημένα μου»

Στο βίντεο, η Σίντνεϊ Σουίνι παρουσιάζει ένα προς ένα τα προϊόντα της νέας συλλογής, λέγοντας:

Παιδιά, αυτό είναι συναρπαστικό. Έχω το πρώτο κουτί SYRN. Να το ανοίξουμε;

Λίγο αργότερα επιλέγει ένα μαύρο δαντελένιο σχέδιο και σχολιάζει:

«Αυτά είναι τα αγαπημένα μου»

Η ανάρτηση συγκέντρωσε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια από θαυμαστές που έσπευσαν να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους.

Η νέα καμπάνια της έγινε viral

Παράλληλα με την παρουσίαση της συλλογής, η 28χρονη ηθοποιός συμμετείχε και στη νέα διαφημιστική καμπάνια της εταιρείας, ποζάροντας με δημιουργίες της σειράς.

Το βίντεο και οι φωτογραφίες που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γνώρισαν μεγάλη απήχηση, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν τόσο τη νέα συλλογή όσο και την αισθητική της καμπάνιας, η οποία συνεχίζει να συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές.

Και φυσικά δεν θα μπορούσαν να μην σχολιάσουν και το καλλίγραμμο σώμα της...