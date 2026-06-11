Θλίψη στην Τουρκία: Έφυγε από την ζωή ο γυμναστής της Αναντολού Εφές

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στο τουρκικό μπάσκετ η είδηση του θανάτου του Σερχάτ Γκιουνές. Ο γυμναστής της Αναντολού Εφές άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 40 ετών, έπειτα από πολυήμερη νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Ο Γκιουνές αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα υγείας τις τελευταίες εβδομάδες και έδινε μάχη για τη ζωή του, χωρίς τελικά να καταφέρει να βγει νικητής. Πριν ακολουθήσει καριέρα στον χώρο της αθλητικής προετοιμασίας, είχε παρουσία και ως αθλητής, αγωνιζόμενος μεταξύ άλλων στην Τουρκ Τέλεκομ.

Η Αναντολού Εφές αποχαιρέτησε τον στενό της συνεργάτη με μια συγκινητική ανακοίνωση, εκφράζοντας τη θλίψη της για την απώλειά του.

12 Mayıs 2026 Salı günü ani bir sağlık sorunu yaşayan ve uzun süredir yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Atletik Performans Antrenörümüz Serhat Güneş’in vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz.



Çalışma arkadaşımıza Allah’tan rahmet, kederli ailesine de başsağlığı ve sabır… pic.twitter.com/Ax7VsEfTWT — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 10, 2026

Είμαστε βαθιά λυπημένοι από τον θάνατο του γυμναστή μας, Σερχάτ Γκιουνές, ο οποίος αντιμετώπισε ξαφνικό πρόβλημα υγείας την Τρίτη 12 Μαΐου 2026 και πάλευε για τη ζωή του στην εντατική για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Προσευχόμαστε ο Αλλάχ να δώσει έλεος στον συνάδελφό μας και να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας και την υπομονή μας στην θλιμμένη οικογένειά του.

Θα είσαι πάντα στις καρδιές μας, Σερχάτ…», ανέφερε η τουρκική ομάδα στο συγκινητικό της αντίο στον 40χρονο γυμναστή.