Πένθος στην Πάτρα: Νεκρός 16χρονος αθλητής της Παναχαϊκής και ο πατέρας του

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει στην Πάτρα η είδηση του τραγικού θανάτου του 16χρονου αθλητή της Παναχαϊκής, Ηλία Κωνσταντίνου Γκέκα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα μαζί με τον πατέρα του, Διονύση.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (31/5), όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν πατέρας και γιος εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα του δρόμου. Οι δύο άνδρες υπέκυψαν στα τραύματά τους, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά τους, αλλά και ολόκληρη την αθλητική κοινότητα της πόλης.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, εξετάζοντας μεταξύ άλλων και οπτικό υλικό που έχει συλλεχθεί από κάμερες της περιοχής.

Με ανακοίνωσή της, η Παναχαϊκή εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του νεαρού αθλητή και του πατέρα του.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης με βαθιά οδύνη πληροφορήθηκε το θάνατο του νεαρού αθλητή του Συλλόγου Ηλία Κωνσταντίνου Γκέκα που έφυγε απρόσμενα από τη ζωή σε ηλικία μόλις 16 ετών σε τροχαίο δυστύχημα μαζί με τον αγαπημένο του πατέρα Διονύση.

Ο Ηλίας Κωνσταντίνος Γκέκας ήταν επίλεκτο μέλος της Εφηβικής Ομάδας Μπάσκετ της Παναχαϊκής και ξεχώριζε όχι μόνο για τις αγωνιστικές του ικανότητες αλλά κυρίως για το ήθος και τον εξαίρετο χαρακτήρα του.

Η Διοίκηση της Π.Γ.Ε. με αισθήματα θλίψης εκφράζει στην οικογένεια τα ειλικρινή της συλλυπητήρια», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του συλλόγου.

Η τραγική είδηση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Πάτρας, με συγγενείς, φίλους και ανθρώπους του αθλητισμού να αποχαιρετούν ένα παιδί που έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα από τη ζωή.