Θρηνεί το παγκόσμιο μπάσκετ: Πέθανε ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ

Σύμφωνα με την ομοσπονδία του Πουέρτο Ρίκο, ο σπουδαίος αθλητής έχασε τη μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Hoy Puerto Rico pierde más que un atleta. Pierde una leyenda.



Gracias por tantas alegrías y por representar nuestra bandera con orgullo.



Descansa en paz, José “Piculín” Ortiz Rijos. 🕊️ Nuestro “Concord”.



Tu legado vivirá en cada cancha y en cada generación que inspiraste. 🇵🇷🏀 pic.twitter.com/GLTt2W79BC — FBPUR 🏀🇵🇷 (@fbpur) May 5, 2026

Ο μεγάλος αυτός παίκτης έχει περάσει και από τα ελληνικά γήπεδα, αγωνιζόμενος στην χώρα μας με τις φανέλες του Γ.Σ Λάρισας, του Ηρακλείου, αλλά και του Άρη. Ήταν μάλιστα μέλος της ομάδας των «κίτρινων» που κατέκτησαν το κύπελλο Κόρατς το 1997.

Έπειτα έχει περάσει από το Nba αλλά και τις ευρωπαϊκές Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομοσπονδίας

«Σήμερα το Πουέρτο Ρίκο χάνει περισσότερους από έναν αθλητές. Χάνεις έναν θρύλο.

Σας ευχαριστούμε για τις τόσες πολλές χαρές, που εκπροσωπείτε τη σημαία μας με υπερηφάνεια και που φέρατε το όνομα του Νησιού στα ύψη.

Αναπαύσου εν ειρήνη, Χοσέ “Πικουλίν” Ορτίζ Ρίχος. Το “Concord” μας

Η κληρονομιά σου θα ζει σε κάθε γήπεδο, σε κάθε οπαδό και σε κάθε γενιά που εμπνεύστηκες».