Θρηνεί το παγκόσμιο μπάσκετ: Πέθανε ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ
Σε ηλικία 62 ετών ο Χοσέ Πικουλίν Ορτίθ, έφυγε από τη ζωή χάνοντας τη μάχη με τον καρκίνο.
Σύμφωνα με την ομοσπονδία του Πουέρτο Ρίκο, ο σπουδαίος αθλητής έχασε τη μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου.
Ο μεγάλος αυτός παίκτης έχει περάσει και από τα ελληνικά γήπεδα, αγωνιζόμενος στην χώρα μας με τις φανέλες του Γ.Σ Λάρισας, του Ηρακλείου, αλλά και του Άρη. Ήταν μάλιστα μέλος της ομάδας των «κίτρινων» που κατέκτησαν το κύπελλο Κόρατς το 1997.
Έπειτα έχει περάσει από το Nba αλλά και τις ευρωπαϊκές Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομοσπονδίας
«Σήμερα το Πουέρτο Ρίκο χάνει περισσότερους από έναν αθλητές. Χάνεις έναν θρύλο.
Σας ευχαριστούμε για τις τόσες πολλές χαρές, που εκπροσωπείτε τη σημαία μας με υπερηφάνεια και που φέρατε το όνομα του Νησιού στα ύψη.
Αναπαύσου εν ειρήνη, Χοσέ “Πικουλίν” Ορτίζ Ρίχος. Το “Concord” μας
Η κληρονομιά σου θα ζει σε κάθε γήπεδο, σε κάθε οπαδό και σε κάθε γενιά που εμπνεύστηκες».