Δίκη Μαραντόνα: Σοβαρές καταγγελίες της πρώην συζύγου του για τις συνθήκες φροντίδας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η δίκη στο Σαν Ισίδρο για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, με τις καταθέσεις να ρίχνουν συνεχώς νέο φως στην υπόθεση. Στο εδώλιο βρίσκονται επτά γιατροί, που κατηγορούνται για την εμπλοκή τους στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του Αργεντινού θρύλου.

Ανάμεσα σε όσους κατέθεσαν ήταν και η πρώην σύζυγός του, Βερόνικα Οχέδα, η οποία προχώρησε σε ιδιαίτερα βαριές καταγγελίες. Η ίδια υποστήριξε πως το σπίτι στο οποίο μεταφέρθηκε ο Μαραντόνα μετά την επέμβασή του δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για κατ’ οίκον φροντίδα, επιβεβαιώνοντας αντίστοιχους ισχυρισμούς και της κόρης του, Τζιανίνα Μαραντόνα.

Με έντονα φορτισμένο λόγο, η Οχέδα κατηγόρησε ευθέως τους γιατρούς, κάνοντας λόγο ακόμη και για «δολοφονία». Στο στόχαστρό της βρέθηκαν ο νευροχειρουργός Λεοπόλδο Λούκε και η ψυχίατρος Αγκουστίνα Κοσάκοφ, τους οποίους κατηγόρησε ότι έπεισαν την οικογένεια να μεταφέρει τον Μαραντόνα στο σπίτι, υποσχόμενοι πλήρη ιατρική υποστήριξη που –όπως είπε– δεν υπήρξε ποτέ.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο χώρος ήταν ακατάλληλος, χωρίς βασικό εξοπλισμό και σε κακή κατάσταση υγιεινής, ενώ ο ίδιος ο Μαραντόνα δεν μπορούσε να εξυπηρετηθεί ούτε στις πιο στοιχειώδεις ανάγκες του.

Παράλληλα, παρουσίασε στο δικαστήριο βίντεο διάρκειας άνω της μίας ώρας από συνάντηση της οικογένειας με το ιατρικό επιτελείο, όπου ελήφθη η απόφαση να μην παραμείνει στο νοσοκομείο μετά την εγχείρηση, αλλά να συνεχίσει τη θεραπεία του στο σπίτι υπό παρακολούθηση.